اصلاح قانون کار در غیاب نمایندگان کارگران قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم صادق زاده عصر شنبه در اردوی آموزشی و سیاحتی مشترک فعالان جامعه کارگری و بازنشستگان صنعتی تبریز و شهرستان های تابعه آذربایجان شرقی اظهار داشت: خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد تحرکات جدید تحت عنوان اصلاح قانون کار بدون حضور و نظرات نمایندگان واقعی کارگران منتج به نتیجه شود.

وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری مخالف اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیست، افزود: هراصلاحی باید با نظر نمایندگان جامعه کارگری رخ دهد چراکه در غیراینصورت هر گونه اصلاحی هرگز مورد قبول کارگران نخواهد بود و در این اصلاحیه باید حق اعتراضات و اعتصابات صنفی کارگران کنجانده شود.

هیچ کس حق دست اندازی در صندوق بیمه تامین اجتماعی ندارد

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در ادامه با انتقاد از عملکرد عده ای که تجزیه و یا ادغام صندوق بیمه تامین اجتماعی را دنبال می کنند، تاکید کرد: هیچ کس حق دست اندازی در صندوق بیمه تامین اجتماعی که صندوقی بین النسلی است، را ندارد و در صورت ادغام بایستی استقلال واقعی صندوق بدون دخالت دولت حفظ شود فقط دولت نظارت برعملکرد صندوق داشته باشد کافی است.

صادق زاده همچنین با قدردانی از دولت به خاطر اذعان به خالی بودن صندوق بیمه تامین اجتماعی اظهار داشت: با وجود بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت به این صندوق خانه کارگر تاکید می کند که دولت حق دخالت در صندوق سرمایه های بیمه شدگان تامین اجتماعی را ندارد و نباید در آن دست درازی کند.

وی واریز تمام بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه شدگان را موردتاکید قرار داد و گفت: علاوه بر اینکه لازم است دولت در اسرع وقت بدهی کلان خود را واریز کند ضرورت دارد از برداشت و هزینه کرد منابع این صندوق به نفع سایرین و اهداف دیگر جداً خودداری کند.

وورد افراد فاقد اهلیت در تصمیم گیری های جامعه کارگری پذیرفتنی نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز از ورود افراد فاقد اهلیت به حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری های مربوط به اداره صندوق بیمه تامین اجتماعی به شدت انتقاد کرد و افزود: چرا و به چه دلیلی دولت حضور نمایندگان کارگران به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های صندوق بیمه تامین اجتماعی را روز به روز درتصمیم گیری ها کم رنگ می کند.

صادق زاده گفت: خانه کارگر بر این اعتقاد است که کارگران باید سرنوشت خود را در تصمیم سازی ها، نظارت و نیز سیاستگذاری ها بدست خویش رقم بزنند نه دیگران و بیگانگان برای کارگران و بیمه شدگان تصمیم گیری کنند.

سکوت هیئت های حل اختلاف کارگری بی سابقه است

وی تغییر ماهیت هیئت های حل اختلاف کارگری را در نتیجه ورود افراد ناکارآمد به ترکیب این هیئت ها دانست.

دبیرکارگروه حمایت از حقوق کارگران کمسیون حقوق بشر اسلامی شمالغرب کشور صادقزاده گفت: سکوت هیئت های حل اختلاف در هیچ مقطع تاریخ مانند زمان حاضر نبوده است و به همین دلیل است که اخراج های بی ضابطه در واحدهای تولیدی تبریز و آذربایجان شرقی تشدید شده است.

وی خطاب به مدیرکل کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی تصریح کرد: چقدر باید ساده باشیم و ببینیم که فردی با مسئولیت مدیر اداری یک شرکت ولی در لباس کارگری اختلافات جامعه کارگری را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص تصمیم گیری می کند.

خانه کارگر از دفاع از حقوق کارگران و بازنشستگان دست برنمی دارد

صادق زاده اضافه کرد: امروز گناه اصلی و کبیره خانه کارگر وجامعه کارگری آن است که مسایل صنفی خود را طرح کرده و ازحقوق حقه نیروی کار دفاع می کند.

رئیس هئیت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان تبریز گفت: حقوق بازنشستگان براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی باید افزایش یابد.

صادقزاده ادامه داد: انتظارداریم که آنچه مجلس شورای اسلامی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران بر مبنای نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت سال 89 تصویب کرده اجرائی کند.

خانه کارگر، خانه واقعی کارگران و مورد حمایت این قشر است

صادق زاده، با تاکید بر اینکه خانه کارگر هرگز استقلال خود را از دست نخواهد داد، افزود: این مجموعه به هیچ وجه مساعدت مالی از دولت نخواهد پذیرفت چراکه نتیجه چنین اقدامی فرمایشی و نمایشی بودن فعالیت هاست و تکیه و حرکت ما مردمی و مردم است .

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز تاکید کرد: این مجموعه در هر شرایط زمانی و مکانی وظیفه خود می داند از حقوق کارگران وبازنشستگان دفاع وصیانت کنند و از اینکه کارگران و بازنشستگان شریف حمایت از خانه خود را سر لوحه برنامه های خود قرار داده اند سپاسگزاریم و امیدواریم که خدمات عالیه و بی منت را در جهت رفاه و آسایش شما عزیزان در سال جهاد اقتصادی انجام دهیم.

تشکیل کانون عالی بازنشستگان آذربایجان شرقی نقطه عطفی در صیانت از حقوق این قشر است

در ادامه این آیین، محمد مسگری رئیس کانون کارگران بازنشسته آذربایجان شرقی نیز در سخنان کوتاهی تشکیل کانون عالی بازنشستگان این استان را نقطه عطفی در صیانت و دفاع از حقوق این قشر دانست و افزود: ترقی صورت گرفته در ابعاد مختلف امور مربوط به جامعه بازنشستگی نتیجه شکل گیری و آغاز به فعالیت این کانون است.

وی کانون عالی بازنشستگان را یک قدرت بیان کرد و گفت: این کانون آماده است همه پیشنهادها جهت بهبود امور را دریافت کرده و مورد بررسی قرار دهد.

در این اردو، حاضران در کارگاه آموزشی آشنایی با اهداف عالیه خانه کارگر و تشکیلات کارگری و بازنشستگی ویژه فعالان جامعه کارگری و بازنشستگی آذربایجان شرقی شرکت کردند و مهندس ایوب قهرمانژاد مشاور عالی آموزشی خانه کارگر نسبت به تدریس جزوه آموزشی پرداخت و در خاتمه مسابقه کتبی بین شرکت کنندگان برگزار و به 12 نفر که رتبه های اول را کسب نموده بودند جوائزی تقدیم شد.