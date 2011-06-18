انفجارهای کابل 12 کشته به جا گذاشت / طالبان مسئول حملات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وقوع سه انفجار تروریستی در کابل به کشته شدن 12 نفر از جمله 4 نیروی پلیس افغان شد.

این حملات توسط عاملان انتحاری که لباس نیروهای پلیس را به تن داشتند صورت گرفته است. وزارت کشور افغانستان با اعلام این مطلب از کشته شدن پنج غیرنظامی و زخمی شدن دست کم 12 نفر دیگر خبر داد.



سه عامل انتحاری این حملات نیز به هلاکت رسیدند. بر این اساس حملات انتحاری مذکور ساعاتی پس از درگیری نظامی با شبه نظامیان در پایتخت رخ داده و هدف آنها مقر نیروهای پلیس افغانستان از جمله یکی از مقرهای نزدیک به ساختمان وزارت دفاع در جنوب کابل بوده است.

در همین حال شبه نظامیان طالبان مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس تلفنی با رسانه ها ضمن اعلام این مطلب مدعی وارد آمدن خسارات سنگین به پلیس افغانستان در این حملات شد.