کوتاهی تمام ارگانها درطرح حجاب و عفاف/ رئیس جمهوربا قاطعیت برخوردکند

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسانه ملی در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف نقش مهمی دارد گفت: متاسفانه صدا و سیما در برخی از تولیدات و برنامه ها نه تنها فرهنگ حجاب وعفاف را ترویج نمی کند بلکه ضد فرهنگ را به نمایش می گذارد و به اعتقاد من این نهاد در این زمینه کم کاری کرده است.

تشکیل کمیته پیگیری حادثه خمینی شهر در کمیسیون امنیت ملی

وی با اشاره به حادثه خمینی شهر در اصفهان گفت: این واقعه افکار عمومی و امنیت روانی جامعه را خدشه دار کرد و به واسطه عمق آن باید به طور جدی در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در کمیسیون امنیت ملی کمیته ای برای پیگیری این موضوع تشکیل شده و قرار است مسوولان ناجا نیز در مورد اتفاقات چند وقت اخیر به این کمیته پاسخ دهند.

عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه عمل غیر انسانی متجاوزان و معترضان حادثه خمینی شهر اصفهان باید با اشد مجازات روبرو شود گفت: البته در این زمینه به طور قطع قوه قضاییه صریح و با قاطیعت برخورد می کند.

رفتار خانواده ها در بروز جرم بی تاثیر نیست

به اعتقاد الهیان رفتار خانواده ها در بروز جرم و تعرض بی تاثیر نبوده و به نوعی این مسئله هشداری برای خانواده هاست که با رعایت حدود و شئونات اسلامی سبب بروز جرم نشوند. البته مست و بی حجاب بودن افراد حاضر در مجلس دلیل منطقی برای تعرض و وقوع چنین حادثه ای نیست و کسی حق ندارد به این دلیل مرتکب جرم شود.

اختلاف سلیقه سبب اجرای نامطلوب طرح امنیت اخلاقی شد

عضو فراکسیون زنان مجلس به حضور وزیر کشور در مجلس اشاره کرد و گفت: در این جلسه قرار است در زمینه اجرای قاطعانه گشت امنیت اخلاقی با وزیر کشور و سردار احمدی مقدم صحبت شود. زیرا در سالهای اخیر این طرح موفقیتهایی به همراه داشته است و با اراذل و اوباش و معترضین به نوامیس مردم برخورد جدی شده است.

الهیان با اشاره به تاثیر گشت امنیت اخلاقی در کاهش جرایم گفت: در حادثه خمینی شهر اگر گشت امنیت به خوبی اجرا می شد ما شاهد چنین حوادث تلخ و تاسف باری نبودیم. محدودیتهای نیروی انتظامی و اختلاف سلیقه سبب عدم اجرای بهینه این طرح شد.

الهیان در ادامه به ضرب و شتم دو روحانی به دلیل تذکر لسانی اشاره کرد و گفت: نبود گشت امنیت سبب وقوع چنین حوادثی شده است زیرا اجرای این طرح پیشگیرانه است.

تمام ارگانها در زمینه طرح حجاب و عفاف کم کاری کرده اند

عضو فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تمام نهادهایی که در اجرای طرح حجاب وعفاف وظایفی را بر عهده دارند در اجرایی کردن آن همکاری کرده اند، گفت: به طور قطع می توان گفت که تمامی ارگان ها در این زمینه کم کاری کرده اند. مثال بارز آن نارضایتی مردم از وضعیت حجاب وعفاف در کشور است که نشان می دهد ارگانها در انجام وظایف خود موفق نبوده اند.

ترویج فرهنگ حجاب وعفاف نیازمند عزم جدی دولت

الهیان ادامه داد: اجرای ترویج فرهنگ حجاب وعفاف نیازمند عزم جدی دولت است و از شخص رئیس جمهور انتظار می رود که با قاطعیت از وزرا و دستگاهها بخواهد در اجرای قاطعانه این طرح عزمی جدی به کار گیرند.

الهیان به هجمه های غربی در ترویج فرهنگ بدحجابی در کشور اشاره کرد و افزود: غرب سرمایه گذاری بسیاری در این زمینه کرده و بودجه های عظیمی برای این کاردر نظر گرفته است. آنها با راه اندازی سایتهای مستهجن و ماهواره ها با فرهنگ سازی بدحجابی تلاش می کنند هویت جوانان ما را از بین ببرند.

وی ادامه داد: متاسفانه از سوی مسئولان و دست اندرکاران برنامه منسجمی برای مقابله با این جنگ نرم ارائه نمی شود و یا اگر برنامه ای وجود دارد به مرحله اجرا در نمی آید.

چارچوبهای رفتار و پوشش مردان مشخص شود

الهیان به رعایت پوشش مناسب در مردان نیز اشار ه کرد وافزود: رعایت حجاب وعفاف شامل قشر خاصی نمی شود و همه افراد را شامل می شود. رعایت حجاب در پوشش مردان نیز نکته حائز اهمیتی است که باید برای آن برنامه ریزی شود. پوشش مردان جزو مواردی است که باید مسوولان به آن توجه کنند و با برنامه ریزی های لازم چارچوبهای رفتار و پوشش مردان نیز مشخص شود.