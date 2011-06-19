افزایش تجرد درجامعه آینده ایران/ مردان کم سواد؛حاصل ترکیب جنسیتی موجود

جاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با مشکلاتی که افزایش حضور زنان در دانشگاهها به وجود می آورد تاکید کرد: بیکاران و فارغ التحصیلان دانشگاهها هر روز رو به افزایش است و حضور خانمها در دانشگاهها به این امر دامن می زند و انگیزه پسران را برای ورود به دانشگاه کم کرده است.

وی افزود: از طرف دیگر دانشگاه رفتن برای خانمها تبدیل به یک جذابیت شده که حتی سبب می شود آنها ازدواج کردن و شاغل شدن را در دانشگاه رفتن ببینند و این امر اتفاق خوبی نیست. جامعه ایران یک جامعه سنتی و مذهبی است و بر اساس احادیث، جهاد یک زن شوهرداری است و نماز خواندن یک زن در خانه ارجح تر از نماز خواندن او در مسجد است.

نماینده مردم خوزستان و شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور بیشتر خانمها در دانشگاه و تحصیل آنان موجب بالا رفتن سن ازدواج شده و به این امر در آینده بیشتر دامن جامعه را خواهد گرفت اظهار داشت: مردی که دیپلم است و قصد ازدواج دارد در بیشتر مواقع از سوی زنی که مدرک تحصیلی بالاتری دارد، پذیرفته نمی شود.

به گفته ساعدی، به هم خوردن ترکیب جنسیتی در دانشگاهها موجب می شود در آینده کم سوادی و بی سوادی مردان در جامعه افزایش یابد.

ساعدی در خصوص ارتباط محیط کار و رشته های آموزش عالی خاطرنشان کرد: به عقیده من هم اکنون نظام آموزش عالی ما با محیط کار هیچ گونه هماهنگی و ارتباطی ندارد و باز کار در مسیر دیگری است و آموزش عالی در راه دیگری حرکت می کند.

وی در ارتباط با راههای افزایش جذب مردان در دانشگاهها و تغییر ترکیب جنسیتی در پذیرش دانشجویان به مهر گفت: بهتر است مردان در رشته هایی هدایت تحصیلی شوند که بعد از اتمام دوران تحصیل بتوانند بلافاصله وارد بازار کار شوند و در کارخانجات و رشته های کاربردی برای زندگی و جامعه شاغل شوند.

این نماینده مجلس در این باره به ذکر مثالی پرداخت و گفت: برای مثال رشته محیط زیست در دانشگاه آزاد اسلامی هیچ بازار کاری در کشور ندارد و در هیچ کدام از بخشهای خصوصی و دولتی نمی توان بازار کاری برای این رشته یافت. این امر البته در سایر دانشگاههای دولتی و در برخی رشته ها هم صدق می کند.