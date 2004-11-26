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۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۸:۰۹

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين(63)

«خبر فوري» اروپا به تغييرات مثبتي تن داد

سه كشور اروپايي در مذاكراتي كه همچنان به صورت فشرده در مقر آژانس بين المللي انرژي اتمي برقرار است به تغييرات مثبتي بر اساس نظرات ايران و غير متعهدها تن دادند.

خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين لحظاتي پيش به نقل از يك ديپلمات مستقر در آژانس افزود: پيرو جلسه امروز ظهر هيات ايران با سفراي سه كشور و همچنين پافشاري گروه غير متعهد ها بر تغييرات درخواستي و تاكيد آنها بر غير حقوقي بودن و مغايرت پيش نويس اروپا با توافق پاريس ، سرانجام آنها پذيرفتند كه تغييرات مثبت و نسبتا قابل توجهي را در پيش نويس انجام دهند.

وي افزود: اين تغييرات هنوز نتوانسته نظر ايران و نم را تامين كند اما اميدواريم اين حركت همچنان به سمت جلو استمرار داشته باشد.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.

کد مطلب 133837

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