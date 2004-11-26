«خبر فوري» اروپا به تغييرات مثبتي تن داد

خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين لحظاتي پيش به نقل از يك ديپلمات مستقر در آژانس افزود: پيرو جلسه امروز ظهر هيات ايران با سفراي سه كشور و همچنين پافشاري گروه غير متعهد ها بر تغييرات درخواستي و تاكيد آنها بر غير حقوقي بودن و مغايرت پيش نويس اروپا با توافق پاريس ، سرانجام آنها پذيرفتند كه تغييرات مثبت و نسبتا قابل توجهي را در پيش نويس انجام دهند.

وي افزود: اين تغييرات هنوز نتوانسته نظر ايران و نم را تامين كند اما اميدواريم اين حركت همچنان به سمت جلو استمرار داشته باشد.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال خواهد شد.