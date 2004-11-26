پرسپوليس در نيمه دوم دروازه فجر سپاسي را گلباران كرد

به گزارش خبرنگار"مهر" ، در آخرين ديدار از هفته دهم رقابتهاي ليگ برتر عصر امروز تيم هاي فوتبال پرسپوليس و فجر سپاسي به قضاوت محسن تركي در ورزشگاه آزادي تهران به ميدان رفتند كه تيم پرسپوليس در پايان با نتيجه 5-1 مقابل حريف به برتري دست يافت .

در اين ديدار كه در حضور 15 هزار تماشاگر برگزار شد ، در نيمه اول دو تيم با ارائه يك بازي سرد و كسل كننده به تساوي بدون گل دست يافتند ، ضمن اينكه در اين نيمه سلماني ، مهدوي و اولادي از پرسپوليس از داور مسابقه كارت زرد دريافت كردند .

پرسپوليس نيمه دوم را طوفاني آغاز كرد و در دقيقه 64 توسط علي انصاريان از روي يك ضربه كرنر به گل برتري رسيد . در ادامه پرسپوليس بر فشار حملات خود افزود و دقيقه 70 روي شليك تماشايي جواد كاظميان به گل دوم خود نيز دست يافت .

فجر سپاسي كه در خط دفاعي بسيار آشفته نشان مي داد دقايقي بعد توسط اولادي براي سومين بار دروازه خود را باز شده ديد .

فجر در دقيقه 75 توسط نويد مظفري بازيكن تازه وارد خود يكي از گلهاي خورده را جبران كرد ولي تا پايان اين ديدارعلي انصاريان از روي نقطه پنالتي و رضاجباري دوبار ديگر از اشتباهات فردي خط دفاعي فجر نهايت استفاده را كردند و تعداد گلهاي زده پرسپوليس را به عدد 5 رساندند .

در اواخر اين ديدار نيز علي انصاريان مدافع دو گله پرسپوليس با دريافت دومين كارت زرد از سوي داور مسابقه از زمين اخراج شد .

لازم به ذكر است تيم استقلال نيز امروز با سه گل برق شيراز را شكست داد تا شيرازي ها در هفته دهم با دريافت مجموعا 8 گل از دو تيم پرطرفدار تهراني روز پرگل و شكستهاي سنگيني را متحمل شده باشند .