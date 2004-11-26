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۶ آذر ۱۳۸۳، ۱۸:۵۳

در آخرين ديدار هفته دهم رقابت هاي ليگ برتر

پرسپوليس در نيمه دوم دروازه فجر سپاسي را گلباران كرد

تيم فوتبال پرسپوليس در پر گل ترين ديدار هفته دهم موفق شد با شكست فجر سپاسي موقعيت خود را در رده چهارم جدول تثبيت كند .

به گزارش خبرنگار"مهر" ، در آخرين ديدار از هفته دهم رقابتهاي ليگ برتر عصر امروز تيم هاي فوتبال پرسپوليس و فجر سپاسي به قضاوت محسن تركي در ورزشگاه آزادي تهران به ميدان رفتند كه تيم پرسپوليس در پايان با نتيجه 5-1 مقابل حريف به برتري دست يافت .
در اين ديدار كه در حضور 15 هزار تماشاگر برگزار شد ، در نيمه اول دو تيم با ارائه يك بازي سرد و كسل كننده به تساوي بدون گل دست يافتند ، ضمن اينكه در اين نيمه سلماني ، مهدوي و اولادي از پرسپوليس از داور مسابقه كارت زرد دريافت كردند . 
پرسپوليس نيمه دوم را طوفاني آغاز كرد و در دقيقه 64 توسط علي انصاريان از روي يك ضربه كرنر به گل برتري رسيد . در ادامه پرسپوليس بر فشار حملات خود افزود و دقيقه 70 روي شليك تماشايي جواد كاظميان به گل دوم خود نيز دست يافت  . 

فجر سپاسي كه  در خط دفاعي بسيار آشفته نشان مي داد دقايقي بعد توسط اولادي براي سومين بار دروازه  خود را باز شده ديد .
فجر در دقيقه 75 توسط نويد مظفري بازيكن تازه وارد خود يكي از گلهاي خورده را جبران كرد ولي تا پايان اين ديدارعلي انصاريان از روي نقطه پنالتي و رضاجباري دوبار ديگر از اشتباهات فردي خط دفاعي فجر نهايت استفاده را كردند و تعداد گلهاي زده پرسپوليس را به عدد 5 رساندند .
در اواخر اين ديدار نيز علي انصاريان مدافع دو گله پرسپوليس با دريافت دومين كارت زرد از سوي داور مسابقه از زمين اخراج شد . 
لازم به ذكر است تيم استقلال نيز امروز با سه گل برق شيراز را شكست داد تا شيرازي ها در هفته دهم با دريافت مجموعا 8 گل از دو تيم پرطرفدار تهراني روز پرگل و شكستهاي سنگيني را متحمل شده باشند .

کد مطلب 133842

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