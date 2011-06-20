"نورآوران سلامت" طرحی در اعماق محرومیتها/ مداوای رایگان بیماران

به گزارش خبرنگار مهر، امروز که کشور نیرومند شده از تبار جهادگران دوران هشت سال دفاع مقدس، تحصیل کردگانی پرانگیزه، داوطلبان به احداث مدرسه، مسجد، خانه بهداشت و درمانگاه پرداخته یا با حضور عاشقانه در روستاهای دور دست همت بی منت کرده اند و اینک می بینیم خیرین نورآوران سلامت در بخش خصوصی با جان مایه جهادی، بانی شده است و شاید برای اولین بار باشد که بخش خصوصی مبادرت به راه اندازی کلینیک تخصصی سیار در دو زمینه چشم پزشکی و دندانپزشکی کرده و آن را وقف نقاط دورافتاده و محروم کرده است.

نزدیک به دو ماه از آغاز فعالیت انجمن خیریه "نورآوران سلامت" می گذرد، انجمنی که به همت چند پزشک، خدمات رسانی رایگان در شاخه های چشم پزشکی و دندانپزشکی در مناطق دور افتاده و محروم را آغاز کرد.

عده ای چشم پزشک آستین همت بالا زدند به جنگ بیماریهای چشم رفتند و به معاینه و مداوای رایگان بیماران در روستاهای دور افتاده و محروم کشور پرداخته اند تا رنج نابینایی و کم بینایی بر درد بی بضاعتی و کم بضاعتی اضافه نشود.

هسته اولیه خیریه نورآوران سلامت توسط چند پزشک تشکیل شد و گروه فنی و مهندسی هم به آنها در ساخت ماشینها کمک کردند، اما درهای این مجموعه برای همه باز است و مهم آن است که افراد با پیوستن به جمع خیران، راه را هموار و زمینه انجام مستمر و مداوم کار خیر را مهیا کنند.

در این واحدهای سیار امکان دیگری همچون تله افتالمولوژی مهیا شده تابه تشخیص دقیق بیماری کمک کند تا پزشک چشم پزشک تا در صورتیکه با موردی مواجه شد که در تشخیص آن دچار مشکل شود میتواند با استفاده از سیستم تله افتالمولژی با مشورت دو همکار در دو نقطه کشور بهترین شیوه درمان در کوهتاترین زمان مشخص شود.

دکتر فرهاد رضوان در مورد خدمات رایگان این تیم پزشکی عنوان کرد: هدف از تشکیل خیریه نورآوران سلامت آن بود که سرویس و خدمات رایگان پزشکی در برهه خاصی از زمان به محل سکونت افراد نیازمند برده شود، ایده اولیه این طرح با نگاهی به تجربه های مفید مجموعه های خارج از کشور ترسیم شد.

این عضو هیئت علمی بیمارستان نور تهران بیان داشت: برای اجرایی کردن این ایده به کلینیک و اتاق عمل سیار نیاز بود، پروژه ساخت اولین کلینیک سیار از حدود دو سال پیش آغاز و آبان ماه سال 88 ساخت سه ماشین دیگر نیز شروع شد.

وی اظهارداشت: قرار است ماشین چهارم که ساختار اصلی آن کامل شده به زودی تجهیز و راه اندازی شود، یک دستگاه از ماشینها به تجهیزات معاینه چشم پزشکی، دیگری به امکانات اتاق عمل چشم و سومی به تجهیزات دندان پزشکی مجهز است.

دکتر رضوان در مورد نحوه مراجعه کنندگان به واحدهای سیار افزود: مراجعه کنندگان پس از معاینه اگر کاندیدای نوع خاصی از عمل جراحی شوند به دو گروه تقسیم خواهند شد، گروهی که به جراحی آنها نیازی به بیهوشی ندارد و در اتاق عمل سیار چشم جراحی می شود و گروه دوم بیمارانی هستند که نیازمند بیهوشی عمومی هستند به نیزدیکترین بیمارستان شهرستان ارجاع می شوند و چشم پزشک عضو خیریه نورآوران سلامت در آن مرکز به صورت رایگان به مداوای آنان می پردازند.

وی تصریح کرد: برای هر بیمار پرونده ای تشکیل می شود که اطلاعات آن ثبت کامپیوتری خواهد شد تا از حوادث احتمالی مصون بمانند، پرونده ها پس از اتمام هر دوره فعالیت خیریه نورآوران سلامت در نقاط مختلف به شبکه بهداشت و درمان همان شهرستان سپرده می شود.

دکتر رضوان با بیان اینکه خدمات با مشورت دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری در مناطق محروم ارائه می شود، بیان داشت: انتخاب مکان برای خدمات رسان توسط خیریه نورآوران سلامت بر اساس شاخص محرومیت انجام می شود و خدمات در جایی ارائه می شود که تا مرکز استان کیلومترها فاصله دارد و عموم ساکنان آن نقاط حتی امکان پرداخت هزینه برای رسیدن به مراکز درمانی را ندارند.

وی تصریح کرد: در مجموعه خیریه نورآوران سلامت خدمات رایگان و با کیفیت بالا توسط مبرزترین پزشکان ارائه می شودو مشارکت مالی و مهارتی تیم های پزشکی و کسانی که علاقه مند به انجام کارهای خیر در بحث درمانی هستند باعث پیشرفت اهداف تعیین شده و ارتقای سطح سلامت در اقصی نقاط کشور می شود و کشور را به نقطه ای می رساند که دیگر هیچکس به دلیل آب مروارید نابینا نشود یا هیچ کودکی به سبب تنبلی چشم، مشکلات حاد چشم و کوری را تجربه نکند. این موضوع در اهداف سازمان بهداشت جهانی در طرحی به نام Vision 2020 گنجانده شده است.



کمک به محرومان جامعه برای رضای خدا بهترین پاداش برای پزشکان و متخصصان ما خواهد بود دکتر سید حسن هاشمی

سرپرست تیم طرح نور سلامت کشور گفت: برای ارائه خدمات رایگان در مناطق محروم کلینیک چشم پزشکی، اتاق عمل چشم و واحد دندانپزشکی را بر روی تریلی راه اندازی کرده ایم.

دکتر سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه داشتن بالاترین مدارج پزشکی افتخار نیست بلکه کمک به مردم به خصوص محرومان جامعه برای رضای خداوند بهترین پاداش و عمل پسندیده ای برای پزشکان و متخصصان ما خواهد بود، بیان داشت: دریافت خدمات بهداشت و درمان وبهره گیری از توانمندیهای پزشکان متبحر و امکانات پیشرفته پزشکی نیاز وحق هر انسانی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در تشریح طرح نورآوران سلامت بیان داشت:‌ تجهیز و راه اندازی یک مرکز پزشکی بسیار پر هزینه است اما تیم نورآوران سلامت که شامل اتاق عمل و کلینیک سیار خیریه چشم پزشکی و دندان پزشکی است را راه اندازی کرده اند.

هاشمی تصریح کرد: از آنجایی که بیماران مناطق محروم و دردست در روستاها برای استفاده از خدمات پزشکی و از جمله پزشکی نیازمند سفر به شهرهای بزرگ هستند که مستلزم صرف زمان و هزینه زیاد است و باعث محرومیت این افراد از دریافت سرویس های درمانی و جراحی می شود، این تیم راه اندازی شد.

سرپرست تیم طرح نور سلامت کشور اضافه کرد: به همین منظور با طراحی و ساخت و راه اندازی واحدهای سیار شامل کلینیک چشم پزشکی، اتاق عمل چشم و واحد دندانپزشکی بر روی تریلی و قابل حمل به محل مورد نیاز تلاش شده تا با این کارها خدمات تشخیصی و درمانی خیریه به هموطنان فراهم شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد: حدود 100متخصص، پزشک و کارشناس در استان خراسان و هرمزگان این تیم را همراهی می کنند.



ساخت کلینیکهای سیار در داخل کشور 75 در صد صرفه جویی ارزی را دربر داشته است صد صرفه جویی ارزی را دربر داشته است دکتر هاشمی

وی بیان کرد: این کلینیکها بر اساس شرایط و محدودیتهای جاده ای کشور ساخته شده اند تا از مناطق صعب العبور هم بدون کمترین مشکل و به دور از آسیب عبور کنند.

به گفته دکتر هاشمی، استانداردهای ایمنی در تمامی تجهیزات برقی و جانمایی تجهیزات رعایت شده و کانتینرها دارای سیستم کنترل مرکزی و همچنین خروجی اضطراری و تجهیزات مبارزه با آتش هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهارداشت: ساخت این موبایل کلینیکها در داخل، 75 درصد هزینه ها را کاهش داده است و تقریبا هیچگونه هزینه ارزی مستقیمی صورت نگرفت، نگهداری، بازدید دوره ای، تعمیر، بهبود و به روز کردن تجهیزات ماشینها در صورت نیاز توسط متخصصان ایرانی انجام می شود که این موضوع منجر به کاهش هزینه ها می شود.

وی یادآور شد: این کلینیک ها قابل رقابت با نمونه های اروپایی و آمریکایی بوده و با بهره گیری از دانش فنی کسب شده امکان ادامه ساخت آنها در کشور وجود دارد.

امید آن است که این اقدام هر چند کوچک، فرصتی باشد تا همه رشته ها در قالب دانشگاه ها و یا گروه های مختلف به کمک نیازمندان به خدمات پزشکی بشتابند.