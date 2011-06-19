6 هزار نفر در مساجد نیشابور معتکف شدند

حجتالاسلام سیدمحمد ساجدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دو هزار معتکف خواهر و یک هزار و 340 نفر معتکف برادر در مسجد جامع و هفت مسجد شهر نیشابور در این برنامه باشکوه خودسازی شرکت کردهاند.
وی اضافه کرد: از این تعداد حدود هزار نفر خواهر و 600 نفر برادر در مسجد جامع نیشابور به امور عبادی و علمی و تزکیه نفس مشغولند.
رئیس تبلیغات اسلامی نیشابور ادامه داد: در 29 مسجد در مرکز شهرستان فیروزه، شهرهای اقماری نیشابور و روستاهای دو شهرستان، سه روز برنامه اعتکاف اجرایی شده است.
ساجدی بیان کرد: از این تعداد هزار و 650 نفر خواهر و هزار و 250 نفر برادر هستند.
وی یادآور شد: بهصورت نمادین دانشآموزان معتکف پسر به مسجد باقرالعلوم (ع) و دانشآموزان معتکف دختر به مسجد نبی اکرم (ع) هدایت شدهاند هرچند در مساجد دیگر نیز دانشآموزان به شکلی پرشور اعتکاف کردهاند.
نظر شما