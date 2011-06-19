سرمایه گذاری 2000 میلیارد تومانی در صنعت و معدن آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسافری پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه آذربایجان شرقی در جذب سرمایه‌گذاری از استان‌های برتر کشور است، اظهار داشت: استان آذربایجان شرقی در 31 سال گذشته از نظر جذب سرمایه‌گذاری در میان سایر استان‌ها رتبه برتر را دارد و در اوج به سر می‌برد.

وی ادامه داد: با توجه به این مسئله سرمایه‌گذاری‌هایی که در دولت نهم و دهم در تبریز و استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است در نوع خود بی‌نظیر است.

مسافری افزود: میزان کل سرمایه گذاری صورت گرفته در حوزه صنعت و معدن آذربایجان شرقی در سال 88 حدود 739 میلیارد تومان بود اما این رقم در پایان سال 89 نزدیک به هزار و 500 میلیارد تومان رسید.

وی تاکید کرد: در سال 89 در آذربایجان شرقی دو هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که مشابه این اتفاق در هیچ کدام از استان های کشور رخ نداده،این رشد چنان بالاست که سایر استان ها به شاخص های آذربایجان شرقی در سال 88 هم نتوانسته اند برسند.

مسافری در ادامه اضافه کرد: با توجه به پیشرفتهای حاصله پیش بینی می شود سال 90، 91 و 92 رشد چشمگیری در حوزه صنعت و معادن آذربایجان شرقی ایجاد شود.

به گفته مسافری، پروژه نفلین سینیت سراب، پروژه های توسعه مس و فولاد، ایجاد کارخانه های خودروسازی مانند پژو 206 و 207 که در سال 90 تا 92 محقق خواهند شد نوید تحول عظیمی در صنعت این استان را می دهند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان یاد آور شد: پیش بینی می شود در صنایع معدنی نیز با توسعه معدن مس سونگون و نیز فولاد بناب با تولید چهار میلیون تن فولاد به قطب صنعتی کشور تبدیل ‌شویم.

وی افزود: استان آذربایجان شرقی به صنایع کوچک معروف بود و با همت و تلاش مسئولان امروز جهت‌ها عوض شده به طوری که جایگاه استان در صنایع به صنایع مادر تبدیل شده است.

مسافری ادامه داد: آذربایجان شرقی در همه ابعاد صنعتی، معدنی و منابع انسانی از نقاط قوت بسیار خوبی برخوردار بوده و به غیر از تهران کمتر استانی است که همچون استان آذربایجان شرقی باشد.

وی تاکید کرد: آذربایجان شرقی در زمینه تربیت نیروهای متخصص دانشگاهی مرتبط با صنعت و معدن در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همچنین گفت: ‌این نیروی دانشگاهی به همراه نقاط قوت صنعت و معدن استان موجب شده است تا کارهای غرورآفرینی نظیر توسعه شیشه‌سازی و نفلین در استان انجام یابد.

وی با بیان اینکه در قرن بیستم شرکت‌ها کشورها را متحول کردند، اظهار داشت: شجاعت ملت‌ها در تاریخ سبب شده است که جوامع به طرف صنعتی شدن گام بردارند و زمانی که کشور ژاپن از بمب اتمی تازه رهایی یافته بود، کسی فکر نمی‌کرد که ژاپن پله‌های ترقی را یکی پس از دیگری طی کند و به این مرحله از پیشرفت برسد تا بتواند بازارهای اروپایی را با کالاهای خود درنوردد، اما حالا می‌بینیم که این اتفاق افتاده است.