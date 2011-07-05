سعید قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: رشته‌هایی که دروس اختیاری در سرفصل دروسشان دارند می‌توانند دفاع مقدس را به عنوان درس اختیاری 2 واحدی ارائه کنند.

وی افزود: رشته‌هایی که در سرفصل دروسشان درس اختیاری ندارند، درس 2 واحدی دفاع مقدس به صورت اختیاری به سقف واحدهای این رشته‌ها اضافه می‌شود یعنی دانشجویان این رشته‌ها اگر خواستند می‌توانند درس دفاع مقدس را بگذرانند و اگر هم نخواستند می‌توانند نگذرانند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی افزود: ارائه درس 2 واحدی دفاع مقدس از ترم‌های گذشته در دانشگاه‌ها آغاز شده اما برخی رشته‌ها که دروس اختیاری در سرفصل درسشان نداشتند برای ارائه این درس اختیاری 2 واحدی دچار مشکل شده بودند.

قدیمی اضافه کرد: مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش عالی مبنی بر اینکه دانشجویان این رشته‌ها می‌توانند درس دفاع مقدس را به صورت مازاد بر سقف واحدهایشان بگذرانند، مشکل ارائه این درس را حل کرد.