در جلسات آخرین مجلس قبل از انقلاب چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر خوشزاد در باره این کتاب گفت: «آخرین مجلس مشروطه» در واقع به مذاکرات آخرین دوره مجلس مشورطه در دوره پهلوی یعنی دوره بیست و چهارم مجلس در سال 56 درباره انقلاب اسلامی می پردازد.

وی افزود: این کتاب بیشتر به مذاکرات مجلس درباره حوادث انقلاب و نقشی که مجلس در این حوادث و رخدادهای سیاسی در سال‌های 56 و 57 داشته به صورت تحلیل و تشریح پرداخته است.

این نویسنده و پژوهشگر با بیان اینکه این کتاب به صورت تاریخ تحلیلی تدوین شده،درباره منابعی که مورد رجوع قرار داده، افزود: از منابعی همچون مشروح مذاکرات مجلس در کتابخانه مجلس و روزنامه های منتشر شده آن دوره که مذاکرات مجلس را منتشر می کردند استفاده کردم.علاوه بر آن از خاطرات برخی اشخاص و نماینده های مجلس هم استفاده شده است.

وی ویژگی بارز این کتاب را همان نقش مجلس در حوادث کشور و مسائل مربوط به انقلاب دانست و اضافه کرد:از مذاکراتی که مجلس در این دوره داشته سعی کردم برخی مذاکرات را که به نوعی به انقلاب مربوط می شد استخراج کنم و این مذکرات را به صورت تشریحی در این کتاب بیاورم.

خوشزاد تعداد صفحات این کتاب را 466 صفحه عنوان کرد و افزود: مراحل آماده‌سازی کتاب از سوی انتشارات سوره مهر تمام شده و به زودی برای انتشار به چاپخانه فرستاده خواهد شد.