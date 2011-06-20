حمید اعتباریان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: سیناپس این فیلم آماده است و به زودی برای کارگردانی "شیطان شلوار لی میپوشد" از میان گزینهها یک نفر را انتخاب میکنیم. این فیلم طنزی است که داستان در آن با فرم خاصی روایت میشود. فیلمنامه اولیه آماده است و بازنویسی آن به زودی انجام میشود.
وی ادامه داد: فیلمنامه فیلم سینمایی "سن پطرزبورگ 2" توسط پیمان و مهراب قاسمخانی در مراحل پایانی نگارش قرار دارد. به زودی فیلمنامه آن آماده خواهد شد و فکر میکنم حمید فرخ نژاد گزینه خوبی برای کارگردانی این فیلم باشد. وی بازیگر خلاق و جوان با استعدادی حتی در زمینه کارگردانی است و فضای فیلمهای طنز را به خوبی میشناسد.
فیلم سینمایی "سن پطرزبورگ" به کارگردانی بهروز افخمی و تهیهکنندگی حمید اعتباریان با بازی محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، امین حیایی، اندیشه فولادوند، بهاره رهنما، امید روحانی، شیلاد خداداد و... سال 89 اکران شد.
حمید اعتباریان فیلمهای سینمایی "شام عروسی"، "ستارهها" و "سنگ، کاغذ، قیچی" را تهیه کرده است.
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