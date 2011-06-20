دامداران خراسان شمالی حامی می خواهند/ لزوم توجه مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، وسعت مراتع خراسان شمالی 2.5 میلیون هکتار، جنگلهای پهن برگ 30 هزار هکتار، سوزنی برگ 35 هزار هکتار، اراضی دیم کشاورزی 250 هزار هکتار و اراضی آب 170 هزار هکتار است همچنین این استان با داشتن ‌سه ممیز چهار میلیون واحد دام یکی از قطبهای مهم دامپروری در کشور به شمار می رود.

خراسان شمالی با داشتن ظرفیتهای فراوان در زمینه دامداری و کشاورزی توجه ویژه مسئولان را برای توسعه شیوه های مدرن و گذر از شیوه های سنتی می طلبد.

گذر از شیوه ها سنتی برای توسعه دامپروری در خراسان شمالی ضرورتی انکار ناپذیر است

با توجه به اینکه دامپروری در کشور ما و به ویژه در استان خراسان شمالی از جمله راههای اساسی کسب در آمد است و به طور عمده به شیوه سنتی انجام می شود، در سالهای اخیر به دلیل بروز خشکسالی های پیاپی، صنعت دامپروری نه تنها در خراسان شمالی بلکه در سراسر کشور، دچار آسیب شد، بطوریکه بسیاری از دامداران حتی توان تهیه علوفه دام خود را نداشتند و به ناچار دامهای خود را کمتر از یک سوم قیمت واقعی آن به بازار عرضه کردند.

هم اکنون این معضل با پیگیری و حمایتهای دولت تا حد زیادی برطرف شده است و علوفه با قیمت مناسب در اختیار دامپروران قرار می گیرد.

اما با افزایش چند برابری قیمت دام معضل دیگری متوجه این صنعت شد و شرایطی را ایجاد کرد که هم اکنون بیشتر دام پروران توان تهیه دام مورد نظر خود براساس پروانه دام پروری را ندارند.

این در حالی است که دامپروری اگر مورد توجه قرار گیرد، می تواند به یک صنعت سودآور با افزایش تولید ناخالص ملی تبدیل شود.

قاسم محمد زاده یکی از دامداران استان که امسال به دلیل افزایش قیمت دام، تعداد دامهایش را از 61 رأس افزایش نداده به خبرنگار مهر گفت: پس از پیگیریهایی که برای دریافت پروانه دامپروری داشتم، پارسال توانستم پروانه یک واحد 200 رأسی را که در آن قیمت هر رأس دام چهار میلیون و 500 هزار ریال تعیین شده بود، اخذ کنم اما با به تأخیر افتادن ساخت تأسیسات و خرید دام، قیمت هر رأس دام به 15 میلیون ریال رسیده است.

ورشکستگی مشکل بزرگی که در سرراه فعالیت دامپروران استان قرار دارد

یکی دیگر از دامداران خراسان شمالی در این خصوص گفت: به دلیل افزایش قیمت دام و کاهش تسهیلات بانکی پرداختی، دامداران با کمبود نقدینگی رو به رو هستند و توان خرید دام به تعداد لازم را ندارند.

احمد وحیدی متوازن نبودن هزینه و درآمد را عامل اصلی رکود در بخش دامپروری دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی که دام داران حتی برای تأمین سرمایه روزانه خود با مؤسسه های مالی و بانک ها دست به گریبان هستند، اگر این گونه مشکلات رفع نشود و دولت نیز از این قشر حمایت لازم را نکند، در آینده نه چندان دور با رکود در این صنعت مواجه خواهیم شد.



مدیر عامل شرکت تعاونی دامداران شهرستان بجنورد نیز با اشاره به اینکه امسال وضعیت دامپروری در استان در مقایسه با پارسال از سودآوری بهتری برخوردار است گفت: دامپروری صنعتی است که سوددهی آن مقطعی است و به فراخور زمان، افزایش یا کاهش می یابد و اکنون هم به خاطر کاهش تسهیلات بانکی و تعداد دام، دامپروران با مشکل مواجه شده اند.

محمد کمالی اظهار داشت: هم اکنون 52 درصد جمعیت استان خراسان شمالی به امور کشاورزی و دامپروری مشغول هستند که متأسفانه کاهش درآمد و مقرون به صرفه نبودن دامپروری سبب توسعه نیافتگی این صنعت شده است.

خشکسالی عامل رکود دامپروری خراسان شمالی شد

وی با بیان اینکه خشکسالی و نوسان سود دهی در دامپروری از عواملی رکود این بخش است واردات گوشت قرمز را نیز بی تاثیر در مشکلات مضاغف برای دامپروران می داند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، این خطه را از نظر جغرافیایی و منابع طبیعی، مستعد توسعه، پرورش دام، طیور و آبزیان می داند و می گوید: هم اکنون خراسان شمالی با 3.4 میلیون واحد دامی و 78 مزرعه پرورش آبزیان یکی از قطب های تولید محصولات دامی در کشور محسوب می شود.

علی رضا توسلی نیا میزان گوشت قرمز تولید شده استان را در سال 88، 22 هزار و 500 تن، تولید گوشت ماهی را 530 تن و میزان شیر خام تولید شده استان را 148 هزار تن عنوان کرد.

وی اظهار داشت: با تلاشهای بهره برداران این بخش و حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی، پیش بینی می شود تولید فرآورده های دامی به میزان قابل توجهی در سال 90 افزایش یابد.

نیمی از تولید گوشت قرمز خراسان شمالی مازاد بر نیاز است

وی تصریح کرد: بیش از نیمی از گوشت قرمز تولید شده در استان مازاد بر نیاز است و به سایر استانها صادر می شود.

وی همچنین درباره حمایتهای دولت برای افزایش سودآوری فعالان در این عرصه گفت: بهبود مدیریت تغذیه، اصلاح نژاد و بهداشت جایگاه دام از مهم ترین برنامه های این معاونت برای افزایش کمی و کیفی تولید در واحد دامی است.

توسلی نیا اجرای برنامه های آموزشی، ارائه خدمات فنی و کارشناسی، اجرای پروژه اصلاح نژاد در روستاهای زیر پوشش، ارائه خدمات برای بهسازی واحدهای دامداری روستایی و ثبت رکوردگیری از زنبورستانها و مرغداریها را از برنامه های عمده برای نیل به اهداف عنوان کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: هم اکنون تشکلهای دامپروری این استان برای تنظیم قیمت نهاده های دامی علوفه یارانه ای در میان دامداران توزیع می کند.

وی گفت: در بخش دام سنگین، تعداد دام و میزان تولید در این استان رو به رشد است.

توسلی نیا اذعان کرد: ممکن است برخی از واحدهای دامی بدلیل کمبود نقدینگی، خشکسالی پارسال و نوسان در قیمت خرید شیر با مشکلاتی شوند.