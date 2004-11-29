بيانيه غير متعهد ها ؛ استقبال از مذاكرات با عنوان «روحيه وين» / تاكيد بر داوطلبانه و بدون الزام حقوقي بودن تعليق ها توسط ايران / برداشت ما از كلمه Essential ، با اهميت است

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين متن كامل بيانيه تفسيري 14 كشور عضو جنبش عدم تعهد در شوراي حكام كه تا كنون مورد اجماع اعضا بوده و چنين است:

خانم رئيس !

باتوجه به قطعنامه اي كه بدون راي گيري و بصورت اجماع پذيرفته شده است از سوي " نم " نكاتي بدين شرح تصريح مي شود:

1- "نم " خوشنود است كه جو مذاكرات گروههاي موجود تاحدي پيشرفت كرده و براصلي استوار است كه ما به آن "روحيه وين " مي گوييم .

2- " نم " از قطعنامه ي كه منعكس كننده اكثريت اصول مورد نظر اعضا و به شرح زير است استقبال مي كند :

- حق سلب نشدني و لاينفك تمام اعضا براي توسعه انرژي اتمي براي اهداف صلح آميز

- تفكيك بين اقدامات اطمينان ساز و داوطلبانه با قوانين قانوني و اجباري پادمانها .

3- بعلاوه" نم" اين نكته را مورد توجه و ملاحظه قرار مي دهد كه اين مسئله بايد در قطعنامه آژانس حل و فصل شود و نبايد به هيچ فرد و يا شخص ديگري ارجاع داده شود. نم همچنين از تمام تلاش هايي كه براي حل وفصل اين موضوع استفاده مي شود حمايت مي كند.

4- با اين وجود ما علاقمند به بيان اين مطلب هستيم كه "نم" اهميت زيادي به برخي اصول و مباني خاص به موارد مورد پذيرش در پيش نويس قطعنامه مي دهد ، در روح سازگاري (انگيزه سازگاري) ، نم تصميم گرفته است به عقيده اكثريت قريب به اتفاق بپيوندد ( اجماع را بپذيرد).

5- باتوجه به پاراگراف اول قطعنامه ، نم مي داند كه واژه (essential) بدين معني است كه اين اقدام داوطلبانه و اعتماد ساز ايران براي آگاهي شوراي حكام با اهميت است.

6- نم آرزومند است تا اعتماد كامل خود در كارشناسانه و بيطرفانه بودن مديركل آژانس و كارمندان وي را در قبول مسئوليت و وظايفشان بيان كند.

باتوجه به مشاهدات ما براي حل اين مسئله امكان پذير است كه مسئله در قطعنامه آژانس حل و فصل شود و از شوراي حكام مي خواهد تا به تلاشهاي خود در اين راه ادامه دهد.

7- در پايان خانم رييس علاقمندم كه اين بيانيه در گزارشهاي اين نشست رسما منعكس شود.