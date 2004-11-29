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۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۲۰

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از وين(88)

بيانيه غير متعهد ها ؛ استقبال از مذاكرات با عنوان «روحيه وين» / تاكيد بر داوطلبانه و بدون الزام حقوقي بودن تعليق ها توسط ايران / برداشت ما از كلمه Essential ، با اهميت است

گروه كشورهاي غير متعهد شوراي حكام در ساعت 11 صبح امروز به وقت وين تشكيل جلسه مي دهند تا در مورد متن بيانيه رسمي اين گروه كه در جلسه بعد از ظهر توسط حسين حنيف رييس مالزيايي اين گروه نيز قرائت خواهد شد به توافق جمعي برسند.

به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين متن كامل بيانيه تفسيري 14 كشور عضو جنبش عدم تعهد در شوراي حكام كه تا كنون مورد اجماع اعضا بوده و چنين است:

خانم رئيس !

باتوجه به قطعنامه اي كه بدون راي گيري و بصورت اجماع پذيرفته شده است از سوي " نم " نكاتي بدين شرح تصريح مي شود:

1- "نم " خوشنود است كه جو مذاكرات گروههاي موجود تاحدي پيشرفت كرده و براصلي استوار است كه ما به آن "روحيه وين " مي گوييم .

2- " نم " از قطعنامه ي كه منعكس كننده اكثريت  اصول مورد نظر اعضا و به شرح زير است  استقبال مي كند :

 - حق سلب نشدني و لاينفك تمام  اعضا براي توسعه انرژي اتمي براي اهداف صلح آميز

 - تفكيك بين اقدامات اطمينان ساز و داوطلبانه با قوانين قانوني و اجباري  پادمانها .

3- بعلاوه" نم" اين نكته را مورد توجه و ملاحظه قرار مي دهد  كه اين مسئله بايد در قطعنامه آژانس حل و فصل شود و نبايد به هيچ فرد و يا شخص ديگري ارجاع داده شود. نم همچنين از تمام تلاش هايي كه براي حل وفصل اين  موضوع  استفاده مي شود حمايت مي كند.

  4- با اين وجود ما علاقمند به بيان اين مطلب هستيم كه "نم"  اهميت زيادي به برخي اصول و مباني خاص به موارد مورد پذيرش در پيش نويس قطعنامه مي دهد ،  در روح سازگاري (انگيزه سازگاري) ، نم تصميم گرفته است به عقيده اكثريت قريب به اتفاق بپيوندد ( اجماع را بپذيرد).

5- باتوجه به پاراگراف اول قطعنامه ، نم مي داند كه واژه (essential) بدين معني است كه اين اقدام داوطلبانه و اعتماد ساز ايران براي آگاهي شوراي حكام با اهميت است.

6- نم آرزومند است تا اعتماد كامل خود در كارشناسانه و بيطرفانه بودن  مديركل آژانس و كارمندان وي  را در قبول مسئوليت و وظايفشان بيان كند.

باتوجه به مشاهدات ما براي حل اين مسئله امكان پذير است كه مسئله در قطعنامه آژانس حل و فصل شود و از شوراي حكام مي خواهد تا به تلاشهاي خود در اين راه ادامه دهد.

7- در پايان خانم رييس علاقمندم كه اين بيانيه در گزارشهاي  اين نشست  رسما منعكس شود.

کد مطلب 133889

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