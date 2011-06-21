پل تاریخی هوره بر روی زاینده رود می درخشد/ کمبود امکانات رفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، پل تاریخی هوره یکی از کم نظیرترین ابنیه های تاریخی عهد صفوی در چهارمحال و بختیاری است.

این پل که در مجاورت روستای هوره روی رودخانه زاینده رود بسته شده دو روستای هوره و سوادجان در بخش سامان را به هم متصل می کند.

پل هوره در عهد صفوی با هفت دهنه با سبک معماری سنتی و با مصالح سنگ تراش و سیمان ساخته شده است.

طول پل 63 متر، ارتفاع آن هشت متر و عرض آن شش متر است. این جاذبه دیدنی به لحاظ قرار گرفتن روی رودخانه خروشان زاینده رود و وجود درختهای سر به فلک کشیده به یکی از بهترین جاذبه های طبیعی استان تبدیل شده است.

پل هوره

در مجاورت پل هوره از سمت روستای هوره قلعه تاریخی وجود دارد که گفته می شود در دوران صفوی برای اخذ مالیات از مسافران و کاروان ها استفاده می شد.

روستای هوره از توابع بخش سامان است و در فاصله 40 کیلومتری شهرکرد مرکز استان قرار دارد.

یکی از مسافران بازدید کنندگان این پل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود طبیعت بکر و درختهای سر به فلک کشیده و طبیعت دست نخورده این مکان از نظر امکانات رفاهی فقیر است.

یک مسافر دیگر که از شهر تهران آمده بود بیان داشت: احداث سرویس بهداشتی و جایگاه برای نشستن در این مکان ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه عدم وجود امکانات رفاهی در این مکان موجب می شود مسافران اقامت کوتاه داشته باشند، اذعان داشت: اگر امکانات رفاهی در این منطقه مناسب شود می تواند اقتصاد، اشتغال وصنعت گردشگری این منطقه را رو به سیر صعودی ببرد.

وی افزود: مسافران در این منطقه برای اقامت در شبها دچار مشکل هستند و این منطقه نیاز به یک واحد اقامتی برای استراحت مسافران دارد.

وی افزود: شبها امنیت در این مکان وجود ندارد و نیاز به روشنایی دارد.

وی بیان داشت: با نورپردازی این پل در شبها می توان در زیبایی پل افزود و مسافران زیادی را جذب کرد.

یکی از بانوان روستای هوره با اشاره به به نبود سطل زباله و ... در این مکان بیان داشت: زباله های زیادی آخر هفته در کنار این مکان تفریحی و تاریخی جمع می شود و موجب آلودگی رودخانه، اطراف روستا می شود.

وی افزود: هم اکنون زباله های این منطقه توسط باد در منطقه پخش و منظره ای بد ایجاد کرده و همچنین موجب آلودگی روستا و محیط اطراف شده است.

بخشدار سامان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پل تاریخی هوره یکی از کم نظیرترین ابنیه های تاریخی دراستان چهار محال و بختیاری است که از آغاز امسال تا کنون بیش از 500 هزار نفر از پل تاریخی هوره دیدن کردند.

اصغر مظفری به ضرورت ایجاد امکانات رفاهی در این منطقه اشاره کرد و بیان داشت: با ایجاد زیرساختهای گردشگری در این مکان می توان سالانه شاهد خیل گرشگران در این منطقه شود.