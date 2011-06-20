امکان سرمایه گذاری برای در منطقه پیام برای اتباع ایرانی و خارجی

محمد نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مزیتهای قانونی سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پیام فراوان هستند که امکان سرمایه گذاری برای اتباع ایرانی و خارجی به هر میزان مشارکت از جمله آنها است.

وی ادامه داد: تضمین سرمایه گذاری خارجی بر طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آزادی نقل و انتقال سرمایه و سود حاصل از آن و نبود قوانین دست و پاگیر اداری از دیگر مزایا است.

این مسئول عنوان کرد: قابل انعطاف بودن روابط کار و کارگری بر اساس توافقات فی مابین و ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاها، ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای مستقر در منطقه نیز به عنوان بخشی از این مزایا مطرح است.

وی یادآور شد: امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات گمرکی، امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت و امکان خرده فروشی کالا به اتباع خارجی برای خروج از کشور نیز جزوی از دیگر مزایا است.

نوروزی اضافه کرد: مجاز بودن ورود کالاهای تولید شده در منطقه به داخل کشور به میزان درصد ارزش افزوده بدون محدودیت و عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار و مجاز بودن واردات و نگهداری کالا در انبارهای منطقه مانند مواد اولیه، ماشین آلات، ابزار و قطعات تولیدی جهت توزیع به کشور های مختلف از دیگر مزایای یادشده است.