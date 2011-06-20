سهیل معینی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضور معلولان توانمند و کارآفرین ایرانی در المپیاد جهانی فنی و حرفه ای معلولان خبر داد و افزود: ایران آخرین بار در سال 81 در این المپیاد شرکت کرد که رکورد خوبی بر جای نگذاشت ولی امسال انجمن باور با همکاری موسسه نیکوکاری رعد قصد شرکت در این المپیاد را دارد.

مدیرعامل انجمن باور افزود: هدف از حضور در این المپیاد ارتباط با آژانسهای مرتبط با معلولان، استفاده از فنآوریها و تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه معلولان، ارتقا سطح استاندارها و همچنین آزمونی برای سنجش توانمندیهای معلولان است.

مشاور وزیر رفاه در دولت نهم هزینه تشکیل تیمها، حضور همراهان و محل اقامت در کشور کره برای شرکت در این المپیاد را حدود 200 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: این المپیادها توسط سازمانهای مردم نهاد (NGO) ها برگزار می شود و دولتها کمک می کنند.

وی گفت: کمیته ای با عنوان جذب برای ارتباط با سازمانها و نهادهای مرتبط تشکیل شده تا بتوانیم با حمایت سمن ها و دولت در این المپیاد شرکت کنیم ولی تاکنون ریالی از این مبلغ تامین نشده است.

معینی اظهار داشت: این المپیاد در 40 رشته فنی و حرفه ای با حضور معلولان توانمند جهان برگزار می شود که انتخاب معلولان توانمند آغاز شده است.

المپیاد جهانی فنی و حرفه ای معلولان در تاریخ سوم مهرماه سال جاری در کره برگزار می شود.