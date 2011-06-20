اعتقادی به تفکیک جنسیتی در شعر ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفی درباره این مجموعه شعر گفت: «تا روح تنهای تن‌ها» شامل 36 تا 37 قطعه شعر در قالب کلاسیک است.عمده این شعرها در قالب غزل است که از مضمونی عاطفی بر خوردار هستند.

وی با بیان اینکه این مجموعه اشعار نسبت به مجموعه قبلی «حالا تو» پختگی بیشتری دارد، افزود: اشعار مجموعه «تا روح تنهای تن‌ها» را در دو سال گذشته سروده‌ام که به نسبت مجموعه قبلی‌ام از پختگی و عمومیت بیشتری برخوردار است و نگاه عمومی‌تری به مسائل و دنیای درونی‌ام داشته‌ام.

فریبا یوسفی که در این دوره از جایزه پروین عنوان برگزیده بخش «شعر سنتی» برای مجموعه شعر «حالا تو» را از آن خود کرده است، درباره این جایزه هم گفت: اگرچه این جایزه ویژه خانم‌هاست، ولی من اعتقادی به تفکیک جنسیتی خصوصا در زمینه شعر ندارم، چرا که شعر یک موضوع عاطفی و انسانی است و ربطی به جنسیت ندارد.

وی افزود: به نظرم زنان بایستی خودشان را باور کنند و به میدان بیایند.هر کس باید جایگاه خودش را به دست آورد و شروع به فعالیت کند.

دفتر شعر «حالا تو» که دربرگیرنده 150 قطعه شعر در قالب غزل، مثنوی، نیمایی و سپید از فریبا یوسفی است در دوره اخیر از جایزه پروین در بخش «شعر سنتی» به عنوان اثر برگزیده شناخته شد.