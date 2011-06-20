کتابخانه های عمومی استان قزوین 595 هزار جلد کتاب دارند

محمود لالوها در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: کتابخانه های مشارکتی استان دارای 184 هزار و 167 نسخه و کتابخانه های نهادی قزوین از 411 هزار و 494 نسخه کتاب برخوردار هستند.

وی تصریح کرد: هم اکنون حدود 80 هزار نفر در کتابخانه های عمومی استان قزوین عضویت دارند و از سال گذشته تاکنون علاقمندان به کتاب در استان بیش از دو میلیون و500 هزار نسخه کتاب را مطالعه کرده اند.

لالوها یادآورشد: طرح کتاب من نیز از که از سال 87 به طور رسمی در کتابخانه های عمومی استان قزوین راه اندازی شده موجب افزایش حضور نوجوانان و جوانان در کتابخانه ها شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان قزوین گفت: این طرح به منظور تامین کتاب های مورد نیاز متقاضیان وغنی سازی منابع کتابخانه های عمومی توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور اجرا می شود که نقش مهمی در افزایش رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه ها دارد.

لالوها افزود: در این طرح افراد می توانند کتاب های مورد نیاز خود را به کتابخانه اعلام کنند و پس از ارائه مشخصات کتاب مورد نظر، در کوتاهترین زمان ممکن کتاب را به امانت بگیرند.

این مسئول فرهنگی اضافه کرد: بر طبق آمار از ابتدای سال گذشته تاکنون 33 هزار و 626 نفر در سطح استان قزوین در طرح کتاب من شرکت کردند.

وی تصریح کرد: بدون ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جوامع نمی توان به رشد تمدنها امیدوار شد زیرا علیرغم رشد رسانه های جمعی تاکنون هیچ رسانه ای نتوانسته نقش کتاب در تمدن های بشری را ایفا کند.

لالوها تاکید کرد: کتاب از ارکان اصلی تعامل فرهنگ ها و اندیشه های مردمان و جوامع در همه ادوار تاریخی بشمار می رود اما گاهی آنچنان درگیر زندگی می شویم که فرصت های طلایی و غیرقابل بازگشتی را از دست می دهیم بی آنکه این زیان جبران پذیر باشد.

مدیرکل کتابخانه های استان قزوین بیان کرد: توسعه فرهنگ مطالعه می تواند از هجوم بی امان تبلیغات منفی استعمار جهانی در اسارت بردن ذهن و فکر نوجوانان و جوانان موثر باشد زیرا افرادی که با کتاب مانوس هستند و همواره در فرصت هایی هرچند کوتاه به مطالعه می پردازند به طور قطع از ذهنی فعال تر و توانمندی روحی بیشتری برخوردار خواهند بود.

این مسئول در ادامه گفت: کتابخانه های عمومی مدد رسان اقتصاد خانواده هستند و می تواند کمبود سبد کالای فرهنگی خانوار به کتاب را جبران کنند.

وی یادآورشد: در کتابخانه های عمومی متون مورد نیاز افراد تامین می شود تا افراد ناگزیر نباشند اقدام به خرید کتاب کرده و بخشی از درآمد خود را در این بخش هزینه کنند و نکته دیگراین که انتخاب کتاب های با محتوا و با ارزش که به راهنمایی افراد آگاه و کارشناس نیاز دارد به راحتی در کتابخانه دها صورت می گیرد.

لالوها با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای نهادینه کردن فرهنگ مطالعه بین نوجوانان و جوانان افزود: مطالعه مفید راهی برای تقویت روحیه دینی جوانان است و از آنجا که گاهی والدین به دلیل ناآگاهی و درک نادرست از مسائل دینی و مذهبی نمی توانند راهنمای خوبی برای جوانان خود باشند، مطالعه کتاب های دینی به جوانان کمک می کند تا درک صحیحی از این مسائل داشته باشند.