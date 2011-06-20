اکوتوریسم استان البرز چشم انتظار رونق و گسترش

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه توریسم و گردشگری در ارتقای روحیه نشاط در افرادی که گردشگری را به عنوان وسیله ای برای استفاده بهینه تر از اوقات فراغت خود انتخاب کرده اند، تاثیر فراوانی دارند.

گردشگری و صنعت توریسم در بسیاری از کشورهای دنیا توانسته جایگاه مطلوبی را به خود اختصاص دهد و این صنعت در کشور ما نیز امکان گسترش و توسعه دارد که این امر، ضرورت پرداختن به فعالیتهای مرتبط با گرشگری را بیش از پیش آشکار می کند.

در این میان، گردشگری طبیعت و اکوتوریسم، یکی از انواع گردشگری است که پرداختن به آن موجب معرفی جاذبه های طبیعی به علاقمندان و گسترش روحیه نشاط در میان گردشگران می شود.

حضور در دل طبیعت، این امکان را برای گردشگر فراهم می کند تا برای ساعاتی فارغ از دغدغه های روزمره به استراحت و کسب آرامش و انرژی بپردازد و با طبیعت به عنوان مخلوق دست پروردگار و آینه کمال و قدرت وی بیش از پیش مانوس شود.

به رونق گردشگری طبیعت کمک شود

از این رو اهمیت گردشگری طبیعت بیش از پیش آشکار می شود و لازم است به موازات این امر، فعالیتهای انجام شود که به کمک آنها بتوان به رونق گردشگری طبیعت کمک کرد.

کشور ایران نیز به دلیل داشتن ویژگیهای آب و هوایی، طیف گسترده ای از انواع جاذبه های گردشگری طبیعی را در خود دارد که پرداختن به هریک از آنها نقش مهمی در ارتقای سطح گردشگری کشور ایفا می کند.

در این میان، استان البرز نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی خود، طیف گسترده ای از جاذبه های گردشگری طبیعت را در خود جای داده که تعداد آنها قابل توجه است و برای آشنایی گردشگران با هریک از آنها می توان تورهای مختلف و متنوعی برگزار کرد.

استان البرز جاذبه های گردشگری مختلفی دارد که از میان آنها می توان به جاده چالوس، غارهای طبیعی، سدهای کرج و طالقان و چشمه ها و آبشارهای مختلف و جاذبه های طبیعی طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد اشاره کرد.

استان البرز رنگین کمانی از گردشگری

استان البرز به واقع، رنگین کمانی از گردشگری است و همزمان، جنبه های مختلف گردشگری از جمله توریسم طبیعت، تاریخی و مذهبی را در خود دارد تا جاییکه گفته می شود این بخش یکی از زیباترین مناطق گردشگری کشور است.

بدیهی است پتانسیلهای فراوانی در زمینه رونق گردشگری طبیعی در استان البرز وجود دارد و لازم است بیش از پیش به معرفی این جاذبه ها پرداخته شود.

این امر کمک می کند تا گردشگران علاقمند به حضور در طبیعت از سراسر کشور و حتی خارج از کشور به سوی دیدن این جاذبه ها جذب شوند و با حضور در طبیعت استان البرز، ساعات و خاطرات خوبی را برای خود رقم بزنند.

البته باید به یاد داشته باشیم که فعالیتهای صورت گرفته در جهت معرفی جاذبه های گردشگری استان البرز و جذب گردشگر به این استان کافی نبوده و این فعالیتها از نظر کمی و کیفی نیازمند افزایش است.

دراین میان دو نکته حائز اهمیت است که عبارتند از ارائه آموزشهای لازم به افرادی که قصد حضور در تورهای طبیعت گردی را دارند و برگزاری تورهای گردشگری طبیعت و طبیعت گردی به بهترین شکل.

وجود تالار نژادفلاح، امکان گسترش را فراهم کرده است

در خصوص مورد اول باید گفت که امکان گسترش سلسله همایشهای آموزشی طبیعت گردی در کرج وجود دارد و وجود تالار نژادفلاح با ظرفیت حدود هزار نفر، این امکان را فراهم کرده است.

در اینگونه همایشها می توان آموزشهای مختلفی در زمینه موضوعات کلی و جزئی گردشگری طبیعت ارائه کرد که این امر باعث می شود تا علاقمندان با کلیات و جزئیات ویژگی های طبیعت گردی و وسائلی که در اینگونه سفرها باید به همراه داشت و اموری که باید به آنها توجه شود، آشنا شوند.

در صورت برگزاری همایشهای یادشده، گردشگری که آموزشهای لازم را فراگرفته، در زمان حضور در طبیعت، استفاده مطلوبتری از زمان و اوقات خود خواهد داشت و در این حالت از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات احتمالی جلوگیری می شود.

در خصوص مورد دوم نیز باید گفت برگزاری دوره های آموزشی طبیعت گردی در قالب کلاس، همایش و ... اثرات بسیار مطلوبی به همراه دارد اما این اثرات وقتی کاملتر می شود که تورهای گردشگری طبیعت در کرج و استان البرز با هدف آشنایی علاقمندان با طبیعت این مناطق برگزار شود و در این خصوص از همه پتانسیلها استفاده کنیم.

این تورها می تواند در خصوص همه جاذبه های گردشگری برگزار شود

این تورها می تواند در خصوص همه مناطق و جاذبه های گردشگری طبیعی استان البرز برگزار شود که عملی شدن این امر از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

اهمیت معرفی جاذبه های گردشگری طبیعت استان البرز وقتی بیشتر آشکار می شود که به یاد آوریم بسیاری از افراد از این جاذبه ها اطلاع کافی ندارند و به همین دلیل به مناطق مختلف استان البرز، بیشتر به عنوان محلی برای گذر و راهی برای رسیدن به مناطق دیگر کشور نگاه می کنند و از جاذبه های مختلف استان البرز در زمینه طبیعت گردی بی خبر هستند.

شاید بسیاری از گردشگرانی که از طریق مناطق مختلف استان البرز به استانهای دیگر می روند از جاذبه های پنهان و آشکار این مناطق بی اطلاع باشند و در سفر خود تنها به عنوان مسافر از مناطق یادشده گذر کنند.

این درحالیست که اطلاع رسانی در خصوص جاذبه های گردشگری استان البرز می تواند سالانه تعداد قابل توجهی گردشگر را به این بخش زیبا جذب کند.

اطلاعات بسیاری از مسافران در خصوص گردشگری جاده چالوس کم است

به عنوان مثال، بخش عمده مسافرانی که از جاده چالوس و بخش آسارای کرج به عنوان مسیری برای رسیدن به مناطق شمالی کشور استفاده می کنند، در زمان گذشت از این مسیر علاقه ای به دیدن جاذبه های گردشگری اطراف جاده چالوس و جاذبه های طبیعی روستاهای بخش آسارا نشان نمی دهند زیرا اطلاعات آنها در این خصوص بسیار ناقص است.

آنها نمی دانند چه جاذبه های گردشگری مهم و جذابی در این مناطق وجود دارد ضمن اینکه باید گفت این بحث بسیار فراتر از جاذبه های طبیعی جاده چالوس است و مشکل یادشده در خصوص بسیاری از مناطق گردشگری استان البرز وجود دارد زیرا معرفی مطلوبی در خصوص این جاذبه ها صورت نگرفته است.

در این میان، علاقمند بودن معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج به امور مربوط به طبیعت و وجود فرهنگسرای طبیعت در کرج، بخشی از موانع را از سر راه برداشته است.

این امر می تواند ظرفیتهای فراوانی را در زمینه رونق گردشگری طبیعی کرج و استان البرز و طبیعت گردی این مناطق فراهم کند.

در چنین شرایطی از دستگاه های ذیربط انتظار می رود تا در زمینه گسترش برگزاری دوره های آموزشی گردشگری طبیعت در کرج و برگزاری تورهای طبیعت گردی در استان البرز همکاری کنند تا بتوانیم در آینده ای نزدیک شاهد رشد و توسعه گردشگری به معنای حقیقی در کرج و استان البرز باشیم.