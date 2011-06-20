تولید ماهی در استان قزوین پانصد تن افزایش می یابد

یوسف جلوخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود امسال میزان تولید ماهی دراستان از دو هزار و 100 تن به دوهزار و 650 تن افزایش یابد.

جلوخانی پیش بینی کرد: امسال دوهزار و 200 تن ماهی سرد آبی، 425 تن ماهی گرم آبی و 25 تن ماهی خاویاری در استان قزوین تولید شود.

وی مکانیزه کردن مزارع آبزی پروری، آموزش بهره برداران، استفاده بهینه از آب و برگشت آن و افزایش 20 درصدی مزارع پرورش ماهی را از جمله دلایل افزایش تولید ماهی در استان ذکر کرد.

در استان قزوین 210 واحد پرورش ماهی وجود دارد که 50 واحد آن در زمینه تولید ماهیان گرم آبی و 160 واحد در پرورش ماهیان سرد آبی فعال است

همچنین پیش بینی می شود میزان تولید ماهیان زینتی استان قزوین از 11 میلیون و 250 هزار قطعه به بیش از دوازده میلیون قطعه افزایش یابد.