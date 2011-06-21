بیطرفی و امانتداری ویژگی اصلی خبرگزاری مهر است

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن سالروز تاسیس این خبرگزاری اظهار داشت: امانتداری و بی طرفی از ویژگی های اصلی خبرگزاری مهر است که رعایت این دو اصل مهم باعث شده تا میزان رجوع و اعتماد مردم به این رسانه در روند افزایشی قرار گیرد.

وی گفت: یکی از ویژگی های اصلی خبرگزاری مهر در قیاس با سایر رسانه های جمعی توجه و تاکید این رسانه بر پوشش بی طرفانه اخبار و تلاش برای برجسته کردن رویدادهای فرهنگی در سطح جامعه است که این اقدام قابل تقدیر است و انتظار می رود که با تلاش و جدیت بیشتری در ادامه فعالیتهای خبرگزاری مهر مورد توجه قرار گیرد.

گزارشهای مهر تاثیرگذار است

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی مهر را یکی از پل های ارتباطی امین و مناسب بین مردم و مسئولان عنوان کرد و افزود: مهر با پوشش اخبار حوزه اجتماعی و انتشار گزارش های مختلف توانسته است این ارتباط را به بهترین شکل ممکن ایجاد کند.

محمدی به بازخوردهای مختلف گزارش های مختلف خبرگزاری مهر اشاره کرد و بیان کرد: مهر به دور از هیاهوهای مختلف و با تاکید بر پوشش مشکلات و نارسایی های مختلف در حوزه های مختلف به ویژه اجتماعی نقش بسیار مهمی در راستای رفع مشکلات مردم داشته است و رسالت خود را به بهترین شکل ممکن به عنوان یک رسانه تاثیرگذار انجام داده است.

وی در پایان با تقدیر از فعالیت های مهر در استان کردستان به گزارش اخیر این رسانه در خصوص مرگ مغزی شدن یک کودک اشاره کرد و یادآور شد: مهر با پوشش این حادثه توجه دیگر رسانه های جمعی را نیز جلب کرد و باعث شد تا مردم در جریان این رخداد قرار گیرند.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد که برنامه های مهر برای پوشش اخبار و رویدادهای حوزه فرهنگی در مناطق مختلف کشور افزایش یابد.