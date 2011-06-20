آرای دریدا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسنده در این اثر به بررسی تاریخچه و پیشینه حقوق از هگل تا دریدا میپردازد.
روش دریدا با عنوان شالوده شکنی شناخته میشود. دریدا از شالوده شکنی برای درک معانی نهفته در متن که مورد غفلت قرار گرفته بهره میگیرد.
نویسنده در این اثر شالوده شکنی دریدا از مدرنیته و مفاهیمی چون لیبرال دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی، سرمایه داری و حاکمیت قانون را مورد واکاوی قرار میدهد و تقریر دریدا از این مفاهیم را مطرح میکند.
دریدا پیشینه و تبار مفاهیم سیاسی بنیادین در مدرنیته را مورد توجه قرار میدهد و از این رهگذر چگونگی ساخته شدن این مفاهیم را مورد بررسی قرار میدهد.
این کتاب با عنوان "رد پای حقوق: از هگل تا دریدا" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است .
نظر شما