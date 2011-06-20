کانالهای آبیاری دشت قزوین همچنان قربانی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، همه ساله با جاری شدن آب سد طالقان در کانالهای آبیاری دشت قزوین که به منظور تامین آب مزارع و باغات انجام می شود در فصل تابستان و گرم شده هوا معمولا بسیاری از جوانان وسوسه می شوند تا در این آبهای زلال اما رونده و خطرناک شنا کنند.

آرام بودن آب کانالها و دیده نشدن شیب تند کانال ها معمولان کمتر کسی را از شنای مجانی در این کانالهای مرگ باز می دارد و علیرغم نصب تابلوهای هشدار دهند توسط شرکت آب منطقه ای قزوین در مناطق پر خطر اما بازهم شاهد بروز حو.ادث ناگوار در این زمینه هستیم.

وسعت کانالهای دشت عملا نصب حفاظهای آهنی اطراف کانال را غیرممکن کرده هر چند حوادث گشذته نمشان می دهد حفاظ هم چاره کار نیست و مانع شنای تابستانی در آب زلال کانال نخواهد شد.

بنابر این گزارش یک جوان دانشجو روز پنج شنبه هفته گذشته به علت بی احتیاطی در کانال آب اصلی انتقال آب سد طالقان به دشت قزوین سقوط کرد.

این جوان دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی قزوین در روستای نجف آباد واقع در پنج کیلومتری شمال شرقی قزوین و در 500 متری کانال اصلی انتقال آب سد طالقان به دشت قزوین(مادر) قرار دارد.

جسد بی جان این جوان پس از دو روز امروز شنبه با تلاش غواصان و ماموران امداد ونجات آتش نشانی و هلال احمر قزوین از آب بیرون آورده شد.

چندی پیش نیز به دلیل بارندگی و لغزنده بودن جاده حاشیه همین کانال یک خودروی پیکان به داخل آب سقوط کرد و تنها یک سرنشین از سه عضو خانواده از آن جان سالم بدر برد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای قزوین در این باره می گوید: از اول خرداد ماه تاکنون هفت نفر درکانالهای آبیاری دشت قزوین غرق شده اند.

به گفته یدالله ملکی سال گذشته نیز 22 نفر و در سال قبل از آن 29 نفر در این کانالها که برای رساندن آب به اراضی کشاورزی احداث شده غرق شده اند.

این مسئول شرکت آب منطقه ای قزوین یادآورشد: طول کانالهای اصلی و فرعی نیم ذوزنقه ای آبیاری دشت قزوین حدود یکهزار و 200 کیلومتر و عرض آنها بین سه تا شش متر متفاوت است که میزان دِبی آبی که از کانال اصلی انتقال آب عبور می کند 30 مترمکعب بر ثانیه معادل آب استخراجی از هزار حلقه چاه است. پ

افزایش گرمای هوا در چند روز اخیر، کمبود استخر و فضای مناسب برای آب تنی و استفاده از جاده حاشیه این کانالها برای رفت و آمد از جمله دلایل بروز این حوادث بوده است.

غرق شدن در آب تنها معضل این منطقه نیست، چند روز پیش هم اعلام شد در تعصیلات سیزدهم تا پانزدهم خرداد ماه امسال بیست و یک نفر در دریای خزر غرق شدند.

ملکی معاون حفاظت شرکت آب منطقه ای قزوین می گوید: در صورت بروز چنین حوادثی برای بیرون آوردن جنازه مجبور هستیم حداکثر شش ساعت جریان آب را قطع کنیم اکه این کار موجب مشکلات جدی در تامین آب مزارع کشاورزان و زمینهایی می شود که چشم براه رسیدن آب هستند و باید ساعتها دچار وقفه و تاخیر شده و تشگنی را در این گرمای سوزان تحمل کنند .

ملکی یادآورشد: تنها با فرهنگ سازی می توان جلوی این حوادث را گرفت لذا از خانوادهدها انتظار داریم ضمن مراقبت از فرزندان جوان خود به آنها هشدار دهند که شنا در این کانالها خطر جدی غرق شدن را بدنبال دارد و منطقی است که از استخرهای موجود شهر برای تفریح و شنا استفاده کنند.