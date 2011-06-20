روح اﷲ گایینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج همزمان با هفته دفاع مقدس در قم برگزار می‌شود گفت: این جشنواره از ۲۳ خردادماه فراخوان شد که تا تاریخ ۲۱ تیرماه سال جاری مهلت آن ادامه دارد.



وی شناسایی، تشویق و مطرح کردن شعرای استان در همه سنین به سراسر کشور را از اهداف برگزاری این دوره از جشنواره عنوان کرد.



دبیر پنجمین جشنواره سراسری شعر بسیج اعزام برگزیدگان این دوره جشنواره به مسابقات کشوری را از ویژگی‌های دوره پنجم عنوان کرد و اظهار داشت: ۳ گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال، ۱۹ تا ۳۵ سال و ۳۵ سال به بالا می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند.



وی بازخوانی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی، مضامین آیینی، اجتماعی و عاشقانه، کنگره بزرگ پیام رسان کربلا، حضرت زینب کبری(س) و جنگ نرم را از محورهای موضوعی این جشنواره ذکر کرد.



گایینی استقبال از جشنواره در دوره‌های قبل را مطلوب توصیف کرد و گفت: در این دوره صاحبان اثر می‌توانند آثار خود را به ۳ زبان فارسی، ترکی و عربی ارائه کنند که با توجه به این موضوع پیش بینی می‌شود استقبال نسبت به دوره‌های قبل افزایش چشمگیرتری داشته باشد.



وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار شعرای آیینی با ایشان مبنی بر وارد کردن شعر مناجات به شعر آیینی افزود: در این دوره از هر گروه سنی ۳ نفر برگزیده می‌شوند اما جایزه ویژه جشنواره به شعر مناجات تعلق خواهد گرفت.

