نخبگان همدانی در انتظار تاسیس بنیاد ملی/ در ایجاد دفتر تعلل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از پنج سال است که بنیاد ملی نخبگان با تدبیر مقام معظم رهبری در راستای حمایت از نخبگان تأسیس شده است و تاکنون حدود 10 هزار نفر از نخبگان و صاحبان استعدادهای برتر از سطح دانش‌آموزی تا شخصیت‌های علمی برجسته کشور شناسایی شده‌اند و از حمایت‌ها و تسهیلات مادی و معنوی بنیاد ملی نخبگان استفاده می‌کنند.

این در حالیست که تعلل در ایجاد دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در همدان موجب نارضایتی استعدادهای برتر استان شده است.

سال گذشته هیئت وزیران با ایجاد و تجهیز بنیاد ملی نخبگان در استان همدان موافقت و در مصوبه خود، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور را موظف کرد تا با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و همکاری استانداری همدان و اختصاص دو میلیارد ریال ضمن راه‌اندازی بنیاد نخبگان تجهیز بنیاد ملی نخبگان استان همدان در سال 89 را محقق کند.

نماینده مردم همدان نیز با پیگیری و برگزاری جلسه‌ای بین بنیاد و مسئولان استان همدان این خبر را اعلام کرده بود، اما اکنون که در حال سپری شدن بهار سال 90 هستیم هنوز خبری از این بنیاد که بودجه استانی آن پارسال ابلاغ شده، نیست.

اخبار منتشر شده در این خصوص موید آن است که راه‌اندازی و بهره برداری دفتر استانی بنیاد نخبگان همدان نیازمند اعلام آمادگی استانداری و معرفی ساختمان‌های مورد نظر است که انتظار می رود این ساختمان هرچه سریع‌تر مهیا شود و شاهد افتتاح دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان همدان باشیم.

بنابر اهداف اعلام شده راه‌اندازی دفاتر استانی بنیاد ملی نخبگان با هدف ایجاد امکان دستیابی استعدادهای برتر سراسر کشور به بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود.

این بنیاد در سال قبل دست کم 15 نمایشگاه اختراعات در استان‌ها برگزار کرده و با بیش از 34 میلیارد ریال از مراکز نخبه‌پرور حمایت کرده است.

ناگفته نماند که در همدان یک تشکل غیردولتی با حضور چند شخصیت، مجمع نخبگان همدان را از سال 86 به صورت نیمه فعال اداره می کنند که این امر نیز جز یک نام رهاورد خاصی برای استان همدان نداشته است.

شاید بی ربط نباشد اگر گفته شود که علت اصلی نداشتن کارنامه از سوی این مجمع وابسته به دولت نبودن و نداشتن بودجه آن است و حتی تشابه نام مجمع نخبگان همدان با بنیاد ملی نخبگان برخی را به اشتباه انداخته است.

و شاید یکی از دلایلی که دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در همدان هنوز راه‌اندازی نشده است وجود این تشکل و اشتباه در نام آن است.

در هر صورت آنچه اهمیت دارد راه‌اندازی دفتر استانی بنیاد ملی نخبگان در همدان است تا استعدادهای برتر همدان بتوانند با این بنیاد که زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند ارتباط برقرار کنند و از حمایت‌های مادی و معنوی بهره‌مند شوند تا مقدمات لازم برای اینکه همدان گام بلندی در توسعه علمی و پژوهش بردارد، فراهم شود.

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یادداشت از محمدمهدی شیرمحمدی