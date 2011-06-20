سطح زیرکشت پنبه در گلستان به 14 هزار هکتار می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی حاجیلری عصر یکشنبه در مراسم تهیه و تأمین جعبه های راهنمای استاندارد رقم بندی گفت: در سال گذشته سطح کشت پنبه استان حدود 9 هزار هکتار بوده است که با تمهیدات در نظر گرفته شده و بالا رفتن قیمت پنبه پیش بینی می شود در سالجاری به بیش از 14 هزار هکتار برسد که این می تواند نوید خوبی برای توسعه پنبه استان داشته باشد.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گفت: برای انجام عملیات رقم بندی پنبه هر چهار سال یکبار طی مراسمی با حضور کارشناسان و متخصصان پنبه جعبه هایی که تهیه و تولید شده است برای قیمت گذاری واقعی پنبه کنار هم گذاشته می شود.

وی اظهار داشت: این طرح براساس رقم بندی پنبه در داخل جعبه های تهیه شده است و حدود شش رقم کنار هم گذاشته می شود و از بین آنها بهترین نوع پنبه رقم ممتاز و یا رقمهای 1و 2 و 3 سفید و بقیه براساس کیفیت آن قیمت گذاری شود.



حاجیلری افزود: برای تشخیص پنبه خوب و مرغوب هشت رقم اصلی داریم واین ارقام براساس نمونه هایی در داخل جعبه های رقم بندی پنبه گذاشته و با تشخیص صاحب نظران قیمت گذاری و به بازار عرضه خواهد شد.

وی عنوان کرد: جعبه های رقم بندی در مدت هر چهار سال یکبار بدلیل تغییر رنگ و یا آسیبهای احتمالی و شرایط آب و هوایی عوض خواهد شد تا مشکلی برای تشخیص رقم بندی پنبه وجود نداشته باشد.

حاجیلری گفت: همچنین تمام نمونه های جعبه ها برای تمامی استانها و مراکز تهیه و تولید پنبه ارسال خواهد شد.