ساماندهی معتادان در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایروانی عصر یکشنبه در بازدید مشترک عضای شورای هماهنگی مبارزه با مخدر استان افزود: اجرای طرح ساماندهی معتادان خیابانی در گلستان توسط بهزیستی استان و با همکاری ادارات و دستگاه های اجرایی مربوطه آغاز شد.



مدیرکل بهزیستی استان گلستان گفت: در راستای اجرای مواد 15 و 16 قانون مبارزه با موادمخدر، طرح ساماندهی معتادان پرخطر و متجاهر به اعتیاد در استان گلستان اجرا می شود.



وی افزود: بدین منظور در محل مرکز اجتماع درمان مدار بهزیستی استان واقع در روستای توسکستان که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، این اداره کل با همکاری اعضای شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان، اقدامات لازم برای انجام درمان و بازپروری و حرفه آموزی معتادان را اجرا می کند.



وی همچنین اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، نیروی انتظامی نیز نسبت به جمع آوری معتادان اقدام می کند و این افراد با حکم مراجع قضایی به این مرکز تحویل داده می شوند.



خوری معاون پیشگیری بهزیستی گلستان نیز گفت: معتادان تحت درمان مراکز درمانی و بازتوانی با ارائه کارت درمان معتبر از تعقیب قضایی مصون خواهند ماند.