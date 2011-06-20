چهار هزار نفر در مسابقه وبلاگ نویسی دینی ثبت نام کردند

یوسف اماملو در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری برگزاری دوره های قبلی جشنواره وبلاگ های دینی افزود: با توجه به تجربیات دوره های قبل در این دوره نیز شاهد استقبال چشمگیر علاقمندان بودیم.

وی یکی از رسالتهای جدی خبرنگاران را اطلاع رسانی در همه حوزه ها دانست و ادامه داد: رسانه ها باید رسالت خود را در اطلاع رسانی دینی در اولویت کار خود قرار دهند که استان در وبلاگ نویسی و تبیان نسبت به سایر استانها برتر بوده است.

اماملو ادامه داد: در راستای اطلاع رسانی دینی باید فعالیتهای فرهنگی و دینی را برنامه ریزی کنند و فضای رسانه ای دینی را در جامعه ایجاد کنند و برنامه های دینی را در چارچوب فعالیتهای دینی قرار دهند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته در عرصه رسانه و تولید وبلاگ استان فعال بوده است ماندگاری و آثار شایانی از خود در جامعه تداعی کرده است.

اماملو تاکید کرد: در بحث هیئت مجازی جهان اسلام و برنامه ها از گروههای سنی مختلف از مهرماه در استان شروع شد فعالیت دینی در اینترنت برای کودکان و مربیان مهد کودک انجام شده است که در سال گذشته 60 مهد کودک تحت پوشش این برنامه ها قرار گرفتند لذا حضور مشاوران در مهد و مربیان فرهنگی در مدارس خروجی بسیاری خوبی را از خود داشته است.

وی یادآور شد: این فعالیتها در سه گفتمان و 10 گفتمان و سه کرسی آزاداندیشی اجراشده است که در سال گذشته چهار هزار و گفتمان برگزار شد که در سالجاری این گفتمان افزایش خواهد داشت.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: سال گذشته 40 دقیقه فیلم و سریال با عناوین مستند عزاداری، کلیپ عاشورایی و برنامه هایی در حوزه های جنگ نرم در محیط سایبری تولید شده است.

اماملو افزود: مهارت های زندگی با نرم افزارهای عرفانی و دینی و کارهای تخصصی و فرهنگی برگزار شده است و بحث اتحادیه های مرکز قرآنی را در روستاها گسترش و ترویج دهیم.

وی در ادامه اطلاع رسانی خبرنگاران در حوزه های اطلاع رسانی دینی و تبلیغی را بسیار موثر دانست و گفت: مطبوعات باید به طور مستقیم و غیرمستقیم اطلاع رسانی در اذعان جامعه را به نحو احسن انجام دهند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان از اعزام چهار هزار و 500 نفر در راستای تبلیغ اطلاع رسانی دینی خبر داد و گفت: طرح قرآنی روستایی هر سال در اوقات فراغت برگزار می شود لذا باید برنامه های اوقات فراغت در همه فصول سال باشد و در این راستا هزار و 200 مبلغ به روستاها اعزام خواهند شد.