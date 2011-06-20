سینماهای متروکه گلستان محل تجمع معتادان/ 10 سینما تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو سوم جمعیت گلستان واقع در 11 شهرستان استان از داشتن سینما محروم هستند و در آروزی ساخت و یا رونق دوباره سینماهای متروکه شهرشان هستند.

بر اساس آمار قبل از انقلاب حدود 12 سینما در استان گلستان وجود داشت که اکنون تنها دو مورد آن فعال است و بقیه یا تغییر کاربری یافته اند و یا همچنان متروک و رها شده هستند.



اکنون شش سالن سینما در شهرهای گرگان، گنبد و آزادشهر فعالیت دارد که چهار سالن مربوط به مرکز استان است.



سینماهای شهرها علی آباد کتول، بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گنبد مخروبه شده اند و با سرمایه گذاری در این بخش می توان این سالن ها را از رکود خارج کرد.



بررسیها نشان می دهد که بازسازی سینماهای فعال در گلستان در افزایش جذب تماشاگر در استان نقش موثری ایفا کرده است.



سینما عصر جدید، بهمن گرگان، هجرت گنبد کاووس و سینما بهمن آزادشهر از جمله سینماهایی هستند که در سالهای اخبر بازسازی شده اند.





اکنون فیلمهای جدایی نادر از سیمین در سینماهای عصر جدید و بهمن آزادشهر، کی از ما دونفر در سالن شماره 2 سینما عصر جدید، اخراجی های 3 و کلانتری غیرانتفاعی در سینما بهمن گرگان روی پرده است.همچنین فیلم داماد خجالتی نیز در سینما هجرت گنبد کاووس در حال اکران است.



به علت نبود این مکان فرهنگی و تفریحی در شهرهای گلستان بسیاری از جوانان اوقات فراغت خود در خیابانها یا بوستانهای شهر به بطالت سپری می کنند.



تنها سینمای کردکوی (فجر) متروکه و غیرفعال است و اهالی شهرستان خواهان توجه مسئولان برای رونق دوباره این مکان فرهنگی هستند.



برخی از بانوان کردکوی با اشاره به نبود سینما در این شهر از مسئولان امر خواستند تا نسبت به ساخت سینما و رونق دوباره

سینمای متروکه شهرستان برنامه ریزی کنند.



همچنین سینماهای بندر ترکمن و سینما 22 بهمن گنبد کاووس که روزگارانی در آن فیلم اکران می شد اکنون به انبار متروکه ای مبدل شده اند.



سینما قدس گنبد کاووس نیز از دیگر مراکزی است که سالهاست درب آن بسته شد و به حالت غیرفعال درآمده است و اکنون جمعیت 290 هزار نفری گنبد کاووس تنها از یک سالن سینما بهره مند هستند.





سینمای "ایران" تنها سینمای بندرگز نیز که به دلیل آتش سوزی در سالهای قبل تعطیل شده بود اکنون به محلی برای تفریح افراد شرور و معتاد مبدل شده است.



به تاکید مسئولان فرهنگی گلستان ازآنجا که تاسیس سینما نیاز به مشارکت بخش خصوصی دارد تاکنون تلاش های زیادی از سوی این اداره برای ایجاد سینما در منطقه صورت گرفته است.

به اعتقاد این مسئولان، تاکنون افرادی برای سرمایه گذاری در این بخش اعلام آمادگی کردند اما به علت کمبود درآمد آن از ادامه پیگیری برای تاسیس سینما در استان منصرف شدند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت: براساس تفاهمنامه صورت گرفته بین حوزه هنری و ارشاد، رقمی برای توسعه تجهیز سینماهای استان تخصیص داده شده است.



غلامرضا منتظری عنوان کرد: با توجه به سفر سوم دولت به استان، حمایت و تجهیز سینماهای استان از جمله مصوبات پیشنهادی است.



وی یادآور شد: برای اولین بار با تولیدکنندگان حوزه سینما تفاهمنامه ای امضاء شد که می تواند در توسعه فعالیتهای این بخش در استان موثر واقع شود.