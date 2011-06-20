40 درصد جرایم گلستان در گرگان رخ می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگاران افزود: 20 درصد جرایم در گنبد، 10 درصد در علی آباد و مابقی در بقیه شهرهای استان اتفاق می افتد.

وی تصریح کرد: سال 89 نسبت به نسبت سال 88، جرایم مربوط به مواد مخدر 50 درصد و در سرقت 49 درصد رشد وجود داشت که عوال اجتماعی، انتظامی و قضایی در آنها دخیلند.

وی در ادامه به بیان شماری از عوامل اجتماعی موثر در رشد جرایم پرداخت و گفت: عدم تعادل بین جمعیت و اشتغال، اختلافات فرهنگی، ورود باندهای مختلف خلافکار، سهل انگار و نا آگاهی مردم و ضعف باورهای دینی از مهمترین عوامل اجتماعی افزایش میزان جرم است.

فاضلیان افزود: از منظر انتظامی نیز نامناسب بودن ساختار انتظامی استان علیرغم تلاشهایی که می شود و کمبود پاسگاهها و امکانات و از نظرقضایی صدور احکام نامناسب نیز از دیگر عوامل رشد جرم در استان است.

وی در ادامه با اشاره به جرایم رایانه ای گفت: در این بخش نیزپرونده های متعددی در استان وجود داشت که برای رسیدگی به آنها یک شعبه تخصصی در استان دایر شده است.

فاضلیان تصریح کرد: با شرکتهای هرمی نیز در استان برخوردهای قاطعی صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه در آینده با تهدید جرایم رایانه ای مواجه هستیم گفت: دوره های آموزشی ویژه ای برای قضات برگزار شده است، اما خود مردم نیز باید با نوع و شیوه این جرایم آشنا شوند، این جرایم مسئله ایست که همه مردم باید در برابر آن احساس خطر کنند.

وی در پایان سخنان خود به جرایم کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: از لحاظ قانونی برخورد با کارکنان دولت مشکلی ندارد بلکه شدید تر نیز برخورد خواهیم کرد.

فاضلیان افزود: در دادگستری معتقدیم که با تخلفات در این حوزه باید برخورد بازدارنده و مناسب صورت گیرد.