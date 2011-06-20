تاکید آیت الله مقتدایی بر برخورد با متخلفان حوزه سلامت و بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی صبح یکشنبه در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به نقش نظارتی این دانشگاه در حوزه‌های مختلف مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و دارو گفت: باید با همکاری و تعامل با دستگاه قضایی با افرادی که انواع داروهای تقلبی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی را با آلودگی‌های مختلف تولید یا وارد می‌کنند برخورد کرد.



وی تصریح کرد: از کنار این موضوع نمی‌توان به سادگی گذشت که عده‌ای سودجو با توزیع اقلام مصرفی غیربهداشتی، تقلبی یا دخالت در امر پزشکی بدون هیچ تخصصی سلامت و جان مردم را به مخاطره بیاندازند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم همچنین با تقدیر از حجم گسترده فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی در ابعاد مختلف نظارتی، بهداشتی، درمانی، آموزشی و تأمین سلامت مردم گفت: خدماتی که شما ارائه می‌کنید خوشحال کننده است و من باور نمی‌کردم در حوزه بهداشت و درمان چنین کارهایی انجام شده باشد.



آیت الله مقتدایی فعالیت تیم‌های نظارتی و بازرسی و بهداشتی را مصداق بارز مجاهدت دانست و افزود: انجام خدمات گسترده و ارزشی بر اساس مبانی دینی و همراه با تلاش و خدمت صادقانه نتیجه‌اش شامل حال مردم می‌شود.



وی با تاکید بر ضرورت ارتباط مستمر با مراجع تقلید و بهره گیری از نظرات آنها و همچنین توجه به وضعیت جسمانی و درمانی آنها گفت: اینکه دانشگاه علوم پزشکی به امر درمان مراجع عظام تقلید اهتمام دارد و بسیاری از خدمات درمانی را جهت معالجه این بزرگان فراهم کرده ارزشمند است.



لزوم توجه به گسترش خدمات در قم



مدیر حوزه‌های علمیه در ادامه با اشاره به جایگاه استان قم به لحاظ بارگاه کریمه اهل بیت(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه و قرار داشتن در مسیر مواصلاتی بیش از ۱۷ استان افزود: این حجم گسترده زائران، مسافران، طلاب علوم دینی و مراکز فرهنگی و دینی قم را از سایر استان‌ها متمایز می‌سازد و مسئولان باید نسبت به گسترش سطح خدمات در این استان اهتمام جدی داشته باشند.



آیت الله مقتدایی در پایان افزود: در همین راستا مراکز بهداشتی و درمانی قم هم باید با هدف رسیدگی به تصادفات و درمان بیماران از امکانات و تیم درمانی مناسب تجهیز شوند.



در ابتدای این دیدار دکتر سید شمس الدین حجازی، قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گزارشی از حوزه‌های مختلف نظارتی، بهداشتی، غذا و دارو، درمان، دانشجویی و فرهنگی، آموزش و پژوهش، اورژانس ۱۱۵، برخورد با تولید کنندگان و فروشندگان مواد غذایی غیر بهداشتی، برخی عطاری‌ها، افراد مداخله گر در امر پزشکی و توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی با نگاه ویژه به مناطق محروم بیان کرد.