عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه امروز در یک سخنرانی با مردم این کشور صحبت می کند/ مخالفان سوری مدعی تشکیل شورای ملی برای سرنگونی نظام شدند.
- "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا تاکید کرد: جنگ در لیبی به سقوط قذافی منجر می شود.
- "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور روسیه بار دیگر از مخالفت کشورش با قطعنامه ضد سوری خبر داد.
- یک نماینده مجلس عراق آمریکا را متهم به دزدیدن 17 میلیارد از درآمدهای نفتی این کشور کرد.
- مردم مغرب روز گذشته با شرکت در تظاهراتی گسترده مخالفت خود را با طرح اصلاحات قانون اساسی ارائه شده از سوی پادشاه این کشور اعلام کردند.
- کابینه رژیم صهیونیستی با ساخت 2 هزار واحد مسکونی جدید در منطقه قدس شرقی موافقت کرد.
- منابع خبری در مصر اعلام کردند: با تصمیم نخست وزیر مصر "محمد العرابی" به عنوان وزیرخارجه جدید مصر معرفی شد/ "نبیل العربی" به زودی فعالیت خود در اتحادیه عرب را آغاز می کند.
- "عصام شرف" نخست وزیر مصر از احتمال تعویق انتخابات پارلمانی در جهت سازماندهی بهتر احزاب خبر داد.
- یک مقام فلسطینی تاخیر در اجرای توافقنامه آشتی ملی فلسطین را اختلافات فتح و حماس در زمینه نخست وزیری "سلام فیاض" اعلام کرد.
- اتحادیه اروپا از عزم خود برای ارائه کمک مالی فوری به یونان خبر داد/ دولت جدید یونان امروز در پارلمان برای گرفتن رای اعتماد تلاش می کند.
- هزاران تن از مردم اسپانیا روز گذشته در شهرهای مختلف در اعتراض به بحران مالی و بیکاری با شعار "هزینه این بحران را نمی پردازیم" تظاهرات کردند.
- در انفجاری در شمال غرب پاکستان 28 نظامی کشته و زخمی شدند.
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