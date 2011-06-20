خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر لکه های خورشیدی را اختلال در حوزه مغناطیسی خورشید دانست و افزود: لکه های خورشیدی جایی به وجود می آید که حوزه مغناطیسی خورشید مانند حباب از سطح خورشید بالا آمده باشد و به آرامی سرد شود.

دبیر انجمن نجوم اهواز با تاکید بر اینکه ناحیه سرد شده کمتر درخشان است، ادامه داد: این آشفتگی در حوزه مغناطیسی خورشید باعث می شود لکه خورشیدی سردتر از مناطق اطراف شود.



وی با اشاره به ایجاد خالهای سیاه رنگ بر روی خورشید، اظهار داشت: رصد این پدیده با رعایت ایمنی رصد خورشید می تواند پروژه ای مناسب برای هر رصدگر علاقه مند باشد.



جعفری زاده با تاکید بر اینکه لکه ‌های خورشید هر لحظه در حال تغییر هستند، یاداور شد: دلیل این امر در سیال بودن این خورشید است. خورشید با گرمای درونی 15 میلیون درجه سانتیگراد و دمای سطحی 5000 درجه سانتیگراد بسیار داغ است اما در مناطقی که ما آن را سیاه رنگ می بینیم، هزار و 500 درجه سردتر از مناطق اطراف است.



وی خاطر نشان کرد: در این مناطق قطبهای N و S در کنار یکدیگر قرار دارند و میدان بسیار قوی مغناطیسی حاکم است.