به گزارش خبرنگارمهر، پس از کشمکش‌های بسیار بر سر معرفی وزیر"ورزش و جوانان" سرانجام "حمید سجادی هزاوه" قهرمان دومیدانی کشورمان برای سکانداری این وزارتخانه انتخاب شد. انتخاب یک چهره ورزشی و سکوت او در خصوص برنامه هایش برای جوانان که مشکلات‌شان یکی از دغدغه های اصلی کشوردر این سالها بوده، این نگرانی قدیمی را زنده کرد که مسائل جوانان در سایه ورزش به دست فراموشی سپرده شود.

موضوع برنامه ریزی برای جوانان برای یکی از جوان ترین کشورها از وعده های قدیمی مسئولان است که در هر دوره ای بر اساس سلیقه مسئولان وقت به شکلی مطرح و اجرا می شد.

طرح ملی جوان ایرانی به بایگانی رفت

یکی ازاین برنامه‌های مدیران سابق سازمان ملی جوانان، "طرح ملی جوان ایرانی" بود که تمامی جشنواره ها با موضوع جوانان در آن ادغام و بر اساس آن برترین جوان کشور در تمامی حوزه ها مشخص می شد. این طرح که قرار بود هر سال جامع تر از سال گذشته دنبال شود با تغییر مدیریت در این سازمان به فراموشی سپرده شد.

طرح ملی بصائر

"طرح ملی بصائر" یکی دیگر از برنامه های بذرپاش بود که برای مقابله با جنگ نرم دشمن و روزآمدی طرح ها و برنامه های فرهنگی کشور طراحی شده بود. او درباره این طرح گفته بود: ابزارها و شیوه های فرهنگی هر روز در حال تغییر هستند و بر این اساس کارکرد بسیاری از نهادهای فرهنگی به طور کامل تغییر یافته است. با این وجود متأسفانه در بسیاری از حوزه های فرهنگی شاهد نوآوری و روزآمدی شیوه ها، سیاست ها و برنامه ها نیستیم، لذا ضروری است تا با شناخت دقیق فناوری ها و ابزارهای نوین و نیز سلایق و علایق جوانان امروز، نسبت به سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی با توجه به مسائل ملی، بومی و منطقه ای اقدام شود. این طرح هم با تغییر مدیریتهای دچار مشکل در تحقق شد.

تشکیل شبکه های فعال ازدواج

یکی دیگر از برنامه های این سازمان تشکیل شبکه های فعال ازدواج بود که به عنوان شبکه "شفا" شهرت یافته و جوانان را دعوت به شروع زندگی ساده می کرد و با بر عهده گرفتن 50 درصد از هزینه های مراسم معمول تا حدی در ازدواج ها تسریع ایجاد می کرد.

ورود تعزیه به کتاب های درسی

"ورود تعزیه به کتاب های درسی " نیز پیشنهاد بذرپاش بود که این پیشنهاد نیز با تغییر مدیریت اجرایی نشد. او پاییز سال گذشته با تاکید بر اینکه تعزیه باید در نظام آموزشی و نظام آموزش عالی کشور گنجانده شود تا با پرورش هنرمندان جوان ضامن ادامه حیات تعزیه شویم اعلام کرده بود: اگر این طرح به دولت پیشنهاد شود بنده قول می‌دهم با جدیت پیگیر آن شوم.

اولین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران

" اولین اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در تهران " وعده دیگری بود که معاون رئیس‌جمهور در حاشیه اجلاس وزرای جوانان کشورهای عضو اکو در جمع خبرنگاران داد و گفت: با برگزاری اجلاس جوانان کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پیمان‌های مختلف منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دستور کار سازمان ملی جوانان قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه برگزاری این اجلاس‌ها در راستای راهبرد دیپلماسی فعال با محور جوانان در جمهوری اسلامی در دولت پیگیری می‌شود، گفته بود که این اجلاس‌ها خارج از ارتباطات دو جانبه بین ایران و کشورهای مختلف و سفر هیئت‌های مختلف به کشورهایی مانند لبنان و تاجیکستان و سفر گروه‌های مختلف به داخل کشور است.

همچنین وی با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات در دستور کار سازمان ملی جوانان، فعال کردن پیمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است، تصریح کرد: یکی از این پیمانهای منطقه‌ای مستحکم سازمان اکو است که با برگزاری این اجلاس درصددیم از ظرفیت وزرای ورزش و جوانان این کشورها استفاده بهتری بکنیم.

طرح بنیاد ملی و کمیته سامان ازدواج

طرح بنیاد ملی و کمیته سامان ازدواج از دیگر برنامه‌های این سازمان بود که وعده آن نیمه آبان سال گذشته داده شد و بنا به گفته معاون فرهنگی بذرپاش، این بنیاد تشکلی مردم نهاد و در واقع یک NGO ملی است که اعضای آن را تعدادی از معتمدین محلی و مردمی تشکیل می دهند که به صورت خودجوش به فعالیت در امر تسهیل ازدواج جوانان مشغولند.

به گفته رئیس ستاد ازدواج کشور با تشکیل بنیاد ملی ازدواج، این داشته ها و پتانسیل‌های مردمی در حوزه ازدواج ساماندهی شده و به این ترتیب، قرار بوده تا مراکز مردمی فعال در امر ازدواج، به صورت ساماندهی شده و در قالب این بنیاد به فعالیت بپردازند.

الگوی خانه‌هایی ساده

"ارائه الگوی خانه‌هایی ساده " از دیگر برنامه‌های سازمان ملی جوانان برای گسترش ازدواج در میان جوانان بود . بذرپاش از طراحی خانه‌های مبله‌ای که با جهیزیه ارزان قیمت چیدمان می‌شوند، خبرداده و گفته بود: تا پایان امسال ( سال 89 )، این خانه‌ها در چند کلانشهر کشور برپا خواهد شد و در سال 90 نیز همه 31 استان کشور از چنین الگویی بهره‌مند می شوند.

تهیه لیست جهیزیه ارزان

"تهیه لیست جهیزیه ارزان" و ارائه آن به فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در سراسر کشور که قرار بود در سال 90 اجرایی شود همچنین پرداخت وام قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان پس از گذشته سه یا چهار سال از آغاز زندگی مشترک، راه‌اندازی سایت 14 سکه برای ثبت اطلاعات زوج‌هایی که با مهریه کم زندگی خود را آغاز ‌کرده‌اند از دیگر برنامه های بذرپاش در دوران مدیریتش بود که پایان عمر مدیریتش در این سازمان اجازه تحقق آن را نداد.

اختصاص 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متاهلین

همچنین مصوبه جنجالی دولت که بر اساس آن 20 درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد به متاهلین اختصاص می‌یافت، راه اندازی دانشگاه مجازی ازدواج که راهکاری برای برای اجباری شدن صدور گواهینامه ازدواج و فراگیر کردن سامانه ازدواج بود از دیگر برنامه هایی بود که فرجام شان مشخص نیست.



اختصاص 200 میلیارد‌ریال برای افشای سرخوردگی جوانان آمریکا و جنایات اسرائیل

"اختصاص 200 میلیارد‌ریال برای افشای سرخوردگی جوانان آمریکا و جنایات اسرائیل" که بذرپاش درهمایش گرامیداشت مقاومت ملت مظلوم فلسطین با عنوان العزه للغزه خبرش را اعلام کرد. آموزش "همسرگزینی" در دانشگاهها، طراحی مدل اسلامی اطلاع رسانی و رسانه سازی، اجباری شدن گذراندن دوره آموزشی 40 ساعته قبل از طلاق ،افتتاح حساب ذخیره ازدواج جوانان،افزایش پنج درصدی میزان اعتبارنامه اردوهای جهادی و...سایر برنامه ها و طرح هایی است که مطرح شد ولی تغییر مدیریت آن را نافرجام گذاشت.

سر انجام این وعده ها و طرحها، طرح "ایجاد وزارتخانه ورزش وجوانان "بود که مجلسیان بیشتر با قصد نظارت جدی تر بر این دستگاه ها به دنبال اجرایی کردنش بودند طرحی که منتقدان و مدافعان سر سختی داشت هر چند که بیشتر فعالان حوزه جوانان معتقد بودند گستردگی ورزش سبب کم رنگ شدن مسائل و دغدغه های جوانان در این وزارت خانه می شود.

فضایی برای پرداختن به موضوعات جوانان باقی نخواهد ماند

پرویز کرمی، معاون سابق فرهنگی سازمان ملی جوانان در زمان طرح چنین موضوعی به مهر گفته بود: سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و در صورت ادغام این دو سازمان آنچه نادیده گرفته می شود اهداف و ماموریتهای سازمان ملی جوانان است.

او با بیان این که سازمان ملی جوانان سازمان کوچک و کم جمعیتی است گفت: فعالیتهای این سازمان ستادی و سیاستگذاری است اما سازمان تربیت بدنی فعالیتهایش عملیاتی و اجرایی است که گستردگی موضوعی آن سبب می شود موضوعات سازمان ملی جوانان تحت شعاع قرار بگیرد.

کرمی یادآورشد: آن قدر موضوعات پراکنده ورزشی مانند مسابقات جهانی و داخلی رشته های مختلف ورزشی وجود دارد که فضایی برای پرداختن به موضوعات جوانان باقی نخواهد ماند.

"شفاف سازی و پاسخگویی" سازمان‌های ملی جوانان و تربیت بدنی، " انگیزه اصلی" مدافعان طرح ایجاد وزارتخانه "ورزش و جوانان" بود. چنانچه سید جواد زمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این رابطه به مهر گفته بود: تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان براساس قانون پنج ساله چهارم و حرکت در مسیر چشم انداز 20 ساله کشور است.

او تبدیل دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی به وزارتخانه را سبب شفاف سازی و پاسخگویی این سازمانها به مجلس دانسته و گفته بود: قرار نیست اتفاقی ساختاری در این دو سازمان رخ دهد تنها این سازمانها در قبال فعالیتهایشان باید به نمایندگان مردم پاسخگو باشند. اگر پاسخگویی و نظارت وجود داشته باشد سطح کیفی کارها نیز افزایش می یابد. به عنوان مثال یکی از نمایندگان مجلس تعریف می کرد یک سال و نیم است که منتظر زمانی برای طرح پرسشی از مدیران ورزشی است که هنوز این وقت را به او اختصاص نداده اند.

اما انگار قرار نیست سایه ای بالای سر دستگاه های متولی جوانان بیاید و سامانی به اوضاع به هم ریخته جوانان بدهد . برگزیده شدن چهره ای ورزشی که تا کنون سخنی از جوانان در برنامه هایش مطرح نشده است و مدافعانی که بیشتر ورزشی اند تا فعالان حوزه جوانان، این دغدغه و نگرانی را بیشتر می کند.

خلاء جدی برنامه های وزیر پیشنهادی "ورزش و جوانان" در مسائل جوانان

نورالله حیدری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این رابطه به مهر می گوید: در برنامه های وزیر پیشنهادی "ورزش و جوانان"، خلاء جدی در رابطه با مسائل جوانان احساس می شود.

او با بیان اینکه باید به حوزه جوانان نیز مانند ورزش پرداخته شود می گوید: ایده هایی که وزیر پیشنهادی برای جوانان دارد تاکنون در برنامه هایش آورده نشده و رای اعتماد به سجادی، او را با مشکل روبرو می کند.

وی ادامه می دهد: نام این وزارتخانه "ورزش و جوانان" است و نباید تنها منحصر به فعالیتهای ورزشی شود. درست است که بخشی از فعالیتهای ورزشی ویژه جوانان است اما نباید برنامه ها تنها ورزشی باشد.

به گفته حیدری چهره صد در صد ورزشی وزیر پیشنهادی، نگرانی بی توجهی به موضوعات جوانان را تشدید می کند .

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برنامه های سجادی در حوزه جوانان از پرسشهای جدی مجلس است ، می افزاید: مجلس باید به دقت توانمندیهای او را در حوزه جوانان دنبال کند تا بدانند وزیر پیشنهادی اعتقادی به جوانان در برنامه هایش نداشته یا توانمندیهای لازم را در این زمینه دارد اما از روی غفلت به این موضوع بی توجهی شده است.

بی توجهی به جوانان در وزارتخانه جدید

مجید نصیرپور، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز با بیان این که از ابتدا در سایه قرار گرفتن موضوع جوانان با تشکیل وزارت ورزش و جوانان قابل پیش بینی بود می گوید: این اتفاق به طور طبیعی می افتاد، زیرا سازمانهای ملی جوانان و تربیت بدنی وظایف بسیار گسترده ای دارند و تنها نقطه تماس آن دو ورزش جوانان است.

او ادامه می دهد : طبیعی است که خلاء نبود برنامه های حوزه جوانان احساس شود و قابل پیش بینی نیز بود. سجادی از قهرمانان حرفه ای کشور است و فرصت اینکه در سایر حوزه ها کار جدی انجام دهد نداشته است.

بیکاری، بالا رفتن سن ازدواج ، درگیری با آسیب های تازه، مشکلات قدیمی حوزه جوانان است که برای حل آنها با آمدن هر مسئول راهکارهای متفاوتی ارائه می شود.

آنچه مسلم است بحث جدی در تحلیل آنچه بر "سازمان ملی جوانان" گذشته و آنچه قرار است در قالب "وزارت ورزش و امور جوانان" اتفاق بیفتد، با مقایسه افراد و اینکه حضور یک مدیر ورزشی در راس این وزارتخانه قابل قبول نیست به حاشیه می‌رود. به بیان دیگر آنچه اهمیت بیشتری دارد این است که اولین وزیر وزارتخانه جدید باید بیشتر اهل اجرا باشد تا ایده و بتواند با استفاده از ظرفیت‌های عظیم یک وزارتخانه، هم برای ورزش و هم برای جوانان، با اولویت‌بندی اجرایی، فردی موثر باشد.

حال قهرمان ملی سابق دوومیدانی، این بار پای در مسیری می‌گذارد که نه تنها برای خودش، که برای همه ناشناخته است. آیا او این بار هم می‌تواند مثل قبل، برای رسیدن به خط پایان این ماراتن، نفس کم نیاورد؟

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گزارش از نوراحسینی





