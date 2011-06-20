دومین کاروان استادان اهل سنت به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دین اهل سنت، دومین گروه از استادان اهل سنت شامل علما، روحانیون و مدیران مدارس استان های گلستان و کردستان شامگاه روز گذشته از ایستگاه پروازی مهر آباد به حج عمره اعزام شدند.
در مراسم بدرقه این کاروان که با سخنرانی مسئول دفتر دبیر شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت همراه بود، فضائل حج عمره مورد بررسی قرار گرفت و برنامه های مختلف خواندن دعا و مولودی خوانی نیز برگزار شد.
حجت الاسلام عباس فرازی نیا به بررسی روند شکل گیری و برنامه های حال و آینده شورای برنامه ریزی پرداخت و عنوان کرد: حدود شش سال قبل، شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق اهل سنت تشکیل شد که ثمره آن راه اندازی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت بود.
مسئول دفتر دبیرخانه شورا مدارس علوم دینی اهل سنت تأکید کرد: شورای برنامه ریزی با مشارکت جدی علمای بزرگ مناطق اهل سنت و تعدادی از مسئولین حکومتی شروع به کار کرده است و تا امروز خدمت رسانی بسیار خوب و مناسبی را به مدارس علوم دینی اهل سنت داشته است.
وی به توطئه دشمنان برای ایجاد افتراق بین مذاهب اسلامی اشاره کرد و افزود: عده ای می خواهند طرح ساماندهی و خدمت رسانی به مدارس علوم دینی اهل سنت را تخریب کنند و آن را شیعه سازی حوزه های اهل سنت نامیده اند، در حالی که تمام دروس مدارس با نظارت خود اهل سنت تدوین و تدریس می شود.
وی اظهار داشت: بیمه طلاب، بازنشستگی طلاب و ارائه مدارک معتبر تحصیلی از جمله خدمات این شورا در چند سال گذشته بوده است و شورا سعی در افزایش کمی و کیفی خدمات خود به مدارس علوم دینی است.
حجت الاسلام فرازی نیا در پایان بیان داشت: باتوجه به گسترش موج بیداری اسلامی در جهان اسلام و به خصوص جوامع اهل سنت، وظیفه علمای مدارس علوم دینی اهل سنت سنگین تر از قبل است و باید خود را برای تبلیغ اسلام راستین در سراسر دنیا آماده کنند.
گفتنی است برای نخستین بار اعزام کاروان عمره اساتید و علمای حوزههای اهل سنت با حضور 428 نفر از سراسر کشور توسط شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت انجام شده است.
گروه اول از این کاروانها شامل 138 نفر از اساتید و علمای استانهای کردستان، کرمانشاه، آذربایجانغربی، فارس، بوشهر و هرمزگان 24 خرداد از ایستگاه پروازی شیراز به مقصد مدینه منوره حرکت کردند.
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