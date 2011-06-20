دومین کاروان استادان اهل سنت به سرزمین وحی اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اعلام دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دین اهل سنت، دومین گروه از استادان اهل سنت شامل علما، روحانیون و مدیران مدارس استان های گلستان و کردستان شامگاه روز گذشته از ایستگاه پروازی مهر آباد به حج عمره اعزام شدند .

در مراسم بدرقه این کاروان که با سخنرانی مسئول دفتر دبیر شورای برنامه ریزی مدارس اهل سنت همراه بود، فضائل حج عمره مورد بررسی قرار گرفت و برنامه های مختلف خواندن دعا و مولودی خوانی نیز برگزار شد .

حجت الاسلام عباس فرازی نیا به بررسی روند شکل گیری و برنامه های حال و آینده شورای برنامه ریزی پرداخت و عنوان کرد: حدود شش سال قبل، شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق اهل سنت تشکیل شد که ثمره آن راه اندازی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت بود .

مسئول دفتر دبیرخانه شورا مدارس علوم دینی اهل سنت تأکید کرد: شورای برنامه ریزی با مشارکت جدی علمای بزرگ مناطق اهل سنت و تعدادی از مسئولین حکومتی شروع به کار کرده است و تا امروز خدمت رسانی بسیار خوب و مناسبی را به مدارس علوم دینی اهل سنت داشته است .

وی به توطئه دشمنان برای ایجاد افتراق بین مذاهب اسلامی اشاره کرد و افزود: عده ای می خواهند طرح ساماندهی و خدمت رسانی به مدارس علوم دینی اهل سنت را تخریب کنند و آن را شیعه سازی حوزه های اهل سنت نامیده اند، در حالی که تمام دروس مدارس با نظارت خود اهل سنت تدوین و تدریس می شود .

وی اظهار داشت: بیمه طلاب، بازنشستگی طلاب و ارائه مدارک معتبر تحصیلی از جمله خدمات این شورا در چند سال گذشته بوده است و شورا سعی در افزایش کمی و کیفی خدمات خود به مدارس علوم دینی است .

حجت الاسلام فرازی نیا در پایان بیان داشت: باتوجه به گسترش موج بیداری اسلامی در جهان اسلام و به خصوص جوامع اهل سنت، وظیفه علمای مدارس علوم دینی اهل سنت سنگین تر از قبل است و باید خود را برای تبلیغ اسلام راستین در سراسر دنیا آماده کنند .

گفتنی است برای نخستین بار اعزام کاروان‌ عمره اساتید و علمای حوزه‌های اهل سنت با حضور 428 نفر از سراسر کشور توسط شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت انجام شده است .