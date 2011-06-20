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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۳

لس آنجلس تایمز گزارش داد:

شکاف عمیق میان جمهوریخواهان درباره نقش آمریکا در لیبی و افغانستان

شکاف عمیق میان جمهوریخواهان درباره نقش آمریکا در لیبی و افغانستان

یک روزنامه غربی در گزارشی با اشاره به مشارکت آمریکا در عملیات لیبی و وعده رئیس جمهوری ایالات متحده برای خروج چندین هزار نظامی در جولای سال جاری از افغانستان از شکاف میان جمهوریخواهان درباره این دو جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در مقدمه این گزارش نوشت: هم اکنون شکاف عمیقی میان جمهوریخواهان بر سر نقش آمریکا در عرصه جهانی وجود دارد و رهبران این حزب این هفته درباره سیاست "باراک اوباما" در قبال لیبی تصمیم می گیرند.

"جان بونر" سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا و دیگر سناتورهای جمهوریخواه در کنگره بر این باورند که مشارکت آمریکا در عملیات ناتو در لیبی در تناقض با قانون جنگ است و در پی کاهش هزینه های جنگ هستند.

همچنین برخی از نامزدهای ریاست جمهوری سال 2012 از دولت آمریکا خواستند تا در عملیات ناتو در لیبی شرکت نکند و مشارکت ایالات متحده در افغانستان را نیز به چالش کشیدند.

این روزنامه آمریکایی درادامه به شکاف موجود میان جمهوریخواهان درباره نقش آمریکا در لیبی وافغانستان وگفتگوی سناتور "لیندسی گراهام"با شبکه تلویزیونی"ان بی سی" اشاره می کند و به نقل از وی می نویسد: هرگونه بحث و مذاکره درباره کاهش هزینه های جنگ لیبی باعث می شود تا "معمر قذافی" همچنان بر مسند قدرت باقی بماند.

گراهام و سناتور "جان مک کین" نیز از "میت رامنی" فرماندار جمهوریخواه سابق ایالت "ماساچوست" و یکی از نامزدهای شرکت در انتخابات 2012 به دلیل اظهاراتش درباره واگذاری جنگ افغانستان به دیگر همپیمانان آمریکا انتقاد کردند.

همچنین روزنامه پاکستانی نیشن در گزارشی با اشاره به عقب نشینی دستکم 15 هزار نظامی آمریکایی از افغانستان در پایان سال جاری نوشته بود: تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به اختلافات میان ژنرال های این کشور دامن زده است

کد مطلب 1339356

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