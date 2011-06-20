صنعت در غرب مشهد قفل شد/ حذف 11 هزار کارگر از مدار تولید

به گزارش مهر، وجود محدودیتهایی در راستای استقرار واحدهای صنعتی در محور غرب مشهد برای صنعتگران این شهر مشکلاتی ایجاد کرده است، این موضوع که در روزهای اخیرابعاد تازه ای یافته است، علاوه بر ایجاد موانع برای صنایع، تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیروی انسانی در بعضی از واحدها، روند تولید را نیز با مشکل جدی مواجه کرده است.

این اتفاق در حالی روی داده است که کارآفرینان در جلسه های خود با مسئولان استان از ایجاد محدودیت، جریمه های سنگین دستگاه های اجرایی و نیز پلمپ واحدها بارها گلایه کرده اند.

مناقشه 27 ساله

یکی از عواملی که باعث شده توسعه صنعت در محور غرب با قفل بزرگی مواجه شود، مباحث زیست محیطی و آلودگی و افت منابع آب سفره زیرزمینی دشت مشهد است.

اما آیا حذف صنعت در این محور چالش های موجود را برای همیشه مرتفع می کند؟

در پاسخ به این پرسش، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی تولید کنندگان صنعتی و معدنی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اگر می شد خسارت ناشی از عقب ماندگی صنعت در استان خراسان رضوی که حتما امروز باید در رتبه اول یا دوم صنعت کشور قرار داشت، را محاسبه کرد و یا اگر می شد خسارت روحی، روانی جوانان بیکار شده کارخانه ها و وضع موجود را به ریال و یا دیگر ارزش های معنادار و مورد قبول جامعه محاسبه کرد، آن وقت با صراحت و قاطعیت بیشتری می گفتیم که مصوبه غیر کارشناسی سال 1363 استان و تعیین محدودیت برای توسعه صنعت در محور غرب مشهد خدمت نبوده است.

حسین قنبری می افزاید: سالهاست مدعیان حفظ محیط زیست و حفاظت از دشت مشهد، مانع توسعه صنعت در این محور هستند بدون آنکه بتوانند ثابت کنند، چگونه توسعه صنعت مبانی اصولی محیط زیست و دشت مشهد را آسیب پذیر می کند.

وی ادامه می دهد: اعتقاد جدی وجود دارد که اراده غیر کارشناسی کماکان این مجادله را دامن می زند، اگر غیر از این بود مدعیان به نتایج بررسی های کارشناسی دو یا سه مشاور انتخابی در این سال ها تن می دادند.

وی تصریح می کند: سوابق نشان می دهد هر زمان مشاورین انتخابی برای بررسی محور ماموریت یافته اند، همان اراده نگذاشته است بررسی ها به نتیجه مشخص رسیده و اعلام شود.

قنبری با اشاره به این که بخش صنعت به مسئولیت های دقیق خود در قبال محیط زیست و دشت آب شرب مشهد آگاه است، اضافه می کند: این در حالی است که با ورود فناوری جدید در محیط های صنعتی، حفاظت ازمحیط زیست در هر شرایطی تضمین شده و اصلا جای نگرانی نیست.

وی ادامه می دهد: به نظر می رسد این بی مهری ها نسبت به بخش صنعت و تولید قبل از آنکه به محیط زیست و دشت مشهد ارتباط داشته باشد، یک معضل فرهنگی است.

وی می گوید: همه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران بر پشتیبانی از تولید و تولید کنندگان بویژه صنعتی تاکید دارند، ولی در عمل در ایجاد موانع و مشکلات برسر راه صنعت از هم سبقت می گیرند چرا که پشت هر مانع و یا مشکل، یکی از همان دستگاههای اجرائی و متولیانی است که باید عکس این رفتار را داشته باشند.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی تولید کنندگان صنعتی و معدنی خراسان رضوی اظهار می دارد: در سال های اخیر قوانین حمایتی موثری برای رفع موانع تولید و گسترش صنعت وضع شده است، متولیان دلسوزی مصدر کارند و اغلب از هیچ کوششی مضایقه ندارند، اما معلوم نیست که چرا مشکلات همچنان ادامه دارد و یا مثل محور غرب 27 سال همه هم و غم دلسوزان و متولیان استان صرف مجادله ای بی حاصل می شود.

وی با بیان این که فرهنگ کار و تولید در خراسان رضوی نهادینه نشده است، تصریح می کند: این در حالی است که در مقابل شاهدیم دلالی و واسطه گری همچنان پرقدرت و بدون ملاحظه بر عرصه اقتصاد پویا و در حال توسعه استان با منشاء تولید صنعتی تاخت و تاز می کند.

درخواست توسعه صنعت در غرب مشهد را نداریم

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران نیز با بیان این که در خراسان رضوی صنعت با ظرفیت ۳۵ درصد در حال تولید است، به خبرنگار مهر می گوید: با این وصف اگر رویکرد مسئولان رویکردتولیدی نیست این رویکرد را بطور شفاف تأیید کنند.



وی درباره چالش های صنعت درشهر مشهد تأکید می کند: به دلیل سو مدیریت، شهرمشهد بصورت افقی توسعه یافته به طوریکه حالا مراکز تولید در حریم شهر قرارگرفته است و به همین بهانه مشکلات بسیاری برای کارآفرینان به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه بخش تولید به حیاط خلوت مالی دستگاه ها تبدیل شده است، می گوید: این امر فشار روانی زیادی را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

رئیس خانه صنعت و معدن خراسان رضوی می افزاید: درخواست ایجاد صنعت در محورغرب مشهد را نداریم، ولی اگر نتوانیم همین تعداد کارآفرین را حفظ نماییم، تولید با چالش جدی مواجه می شود.

وی با اشاره به مشکلات ایجاد شده به علت ایجاد محدودیت برای توسعه صنعت در غرب مشهد تصریح می کند: این مسئله باعث در خطر قرار گرفتن امنیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شده است، از سوی دیگر در حالی تحت عنوان جلوگیری از آلودگی محیط ‌زیست از توسعه صنعت در غرب مشهد جلوگیری می شود که در همان محور زمین‌های الهیه و قاسم‌آباد را‌ مسکونی شده و در نتیجه شاهد آلودگی بیشتر منطقه به علت فاضلاب‌های منازل مسکونی هستیم.

حذف 11 هزار کارگر از مدار تولید

در این میان خالی ماندن ظرفیت های تولید در حالی استمرار یافته است که بعضی از واحدهای صنعتی به ناچار دست به تعدیل نیروی انسانی زده اند.

در این باره، هاشمیان یکی از صنعتگران قدیمی شهر با گلایه از جو روانی ایجاد شده و فشار بر تولیدکنندگانی که واحدهای آن‌ها در غرب مشهد مستقر هستند، می گوید: امسال باید 240هزار فرصت شغلی در خراسان رضوی ایجاد شود، اما آیا با این فشارهای که به تولید وارد می شود، می توان به خلق فرصت های شغلی پایدار و حتی حفظ آن امیدوار بود.

وی خواستار رفع محدودیت های برای توسعه فعالیت های صنعتی شده و خاطرنشان می کند: بر اثر فشارهایی که به تولیدکنندگان وارد شده از اول امسال تاکنون 11هزار نیرو در کارخانه ها تعدیل شده است.

وی می افزاید: در چنین شرایطی باید مشکلات به صورت تعاملی و با درنظر گرفتن تمام ابعاد رفع شود، چرا که نگاه غیر جامع به مسایل و چالش ها به زیان اقتصاد استان است.

نمایندگان مجلس چه می گویند

اما در این میان نمایندگان مجلس هم حرفهای برای گفتن دارند در این باره یکی ازنمایندگان مردم مشهد با اشاره به چالش ها و مشکلات دومین کلان شهر مذهبی جهان می گوید: وسعت شهر مشهد از بعد از انقلاب تاکنون ۱۰ برابر شده است و سالانه حدود۵۰ هزارنفر به جمعیت این شهر باتوجه به عوامل سلبی شهرستانها واوضاع اقتصادی مردم وهمچنین فرصت های اقتصادی در مشهد افزوده می شود.

امیرحسین قاضی زاده می افزاید: مسئولان می خواهند شهری را اداره کنند که یک میلیون نفرجمعیت زیر خط فقر در حاشیه شهر دارد که اغلب توان پرداخت عوارض را ندارند و یا پرداخت نمی کنند و دعوای محورغرب بین بعضی از دستگاه های اجرایی و کارآفرینان سر همین موضوع است.

وی با بیان این که برای جابجایی واحد های تولیدی در محور غرب مشهد باید زمین مجانی دراختیار کارآفرینان قرارگیرد نه اینکه باز مبلغی از آنها دریافت شود، تصریح می کند: اگر قرار است صنعتی جابجا شود باید با مکانیزم های تشویقی باشد.



جواد آرین‌منش، نماینده دیگر مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: با توجه به مشکل کم‌آبی و هزینه‌های دیگر برای تاسیس واحدهای صنعتی در مشهد نباید مجوز صادر شود چرا که تقویت واحدهای صنعتی و کارخانجات فعال کنونی در مشهد، مهم تر از تاسیس واحدهای صنعتی جدید است.

وی با بیان اینکه با توجه به مشکلات متعدد شهر مشهد، واحدهای صنعتی باید بیشتر در شهرستان‌ها ایجاد شود ،ادامه می دهد: تجربه نشان داده است که اگر قادر باشیم همان هزار و 221مجوزی که برای تاسیس واحدهای صنعتی صادر شده را حفظ و صیانت کنیم و مطمئنا شاهد رونق بیشترتولید و حفظ فرصت های شغلی خواهیم بود.

اضافه می شود در سال گذشته، خراسان رضوی با یک هزار و 457میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی از حیث پروانه بهره‌برداری رتبه دوم را در کشور با فاصله اندکی از تهران کسب کرد.

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