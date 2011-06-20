عوامفریبی آل خلیفه برای جلب نظر اپوزسیون و شروط مخالفان

رژیم آل خلیفه در راستای عوامفریبی و تلاش برای حفظ دیکتاتوری خود اعلام کرد که درصدد است تحریم های جمعیت وعد دومین حزب مخالف بحرین را در آستانه گفتگوهای ملی لغو کند.

"راضی الموسوی" سخنگوی جمعیت وعد اعلام کرد که دولت از روز شنبه تحریم های این حزب را برطرف کرده است. مسئولان رژیم آل خلیفه در ماه آوریل در پی قیام مردمی بحرین فعالیت های جمعیت وعد را ممنوع اعلام کرده بود.

وی افزود: جمعیت وعد با ارسال بیانیه ای به دولت از پیشنهاد حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین مبنی بر انجام گفتگوهای سیاسی با هدف حل تنش های موجود در کشور استقبال کرد و از وی خواست که در قضیه زندانی شدن رهبر حزب وعد تجدید نظر کند.

این در حالی است که بنا بر اعلام مخالفان دولت، حزب وعد تحت فشار از گفتگوهای ملی استقبال کرده است. از سوی دیگر جمعیت الوفاق بزرگترین حزب اپوزسیون بحرین تاکنون اعلام نکرده در گفتگوهای ملی شرکت خواهد کرد.

پیشنهاد پادشاه بحرین برای انجام گفتگوهای ملی که به عقیده بسیاری از کارشناسان یک اقدام تبلیغی است در حالی مطرح می شود که ابراهیم شریف دبیر کل حزب وعد و حسن مشیمع دبیرکل جنبش حق از سران اپوزسیون بحرین که باید یک طرف گفتگوها باشند در بازداشت بسر می برند.

مشیمع و شریف به اتهام کوتا و تلاش برای براندازی رژیم آل خلیفه با همکاری گروه های خارجی در زندان بسر می برند. مسئولان بحرین برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود که با همکاری نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات صورت می گیرد همواره ادعا می کنند که معترضین بحرینی با حمایت های ایران قیام کرده اند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که گروه های اپوزسیون که در میان آنها گروه های لائیک نیز وجود دارند این موضوع را تکذیب می کنند.

طرفداران دولت نیز بر این باورند که گروه های غیر سیاسی نیز باید به عنوان نمایندگان مردم بحرین در گفتگوهای ملی مشارکت کنند اما اپوزسیون شدیدا با این موضوع مخالف است زیرا معتقد است مشارکت این گروه ها گفتگوهای سیاسی را به یک نشست اجتماعی تبدیل خواهد کرد.

مخالفان همچنین از انتخاب رئیس پارلمان بحرین برای نظارت بر گفتگوهای ملی ناراضی هستند و وی را یکی از اصولگرایان در رژیم آل خلیفه می دانند. گروه های اپوزسیون تمایل دارند ولیعهد بحرین که در میان خاندان آل خلیفه شخصیتی میانه رو محسوب می شود اداره گفتگوهای ملی را به دست بگیرد.

مخالفان عقیده دارند رژیم آل خلیفه باید فضای حاکم بر کشور را برای انجام گفتگوهای ملی فراهم کند و این شرایط تنها با آزاد کردن زندانیان سیاسی، توقف بازداشت دانشجویان و کارمندان و بازگرداندن آنها به محیط کار، پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و از بین بردن تمامی مظاهر امنیتی، اجازه برپایی اعتراضات مسالمت آمیز و توقف محاکمه افراد بازداشت شده و سپس تشکیل پارلمانی با اختیارات کامل و نیز دولت منتخب فراهم خواهد شد.