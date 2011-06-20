مشکلات مردم چگنی بررسی شد/ یک درمانگاه 50 ساله برای 50 هزار نفر!

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری که استاندار لرستان در حاشیه سفر به شهرستان چگنی با مردم این شهرستان داشت برخی مسائل و مشکلات مطرح شد که حبیب الله دهمرده نیز برای رفع این مشکلات قول مساعد داد.

انتقاد مردم از قطعی مکرر آب در شهر چگنی

در این دیدار یکی از فرهنگیان شهرستان چگنی در سخنانی با انتقاد از قطعی مستمر آب در این شهر، بیان داشت: متاسفانه به دلیل قطع لوله آب توسط برخی افراد در شهر در طول شبانه روز بارها آب مردم قطع می شود که ما انتظار داریم این مشکل به طور جدی پیگیری شود.

این شهروند لرستانی تصریح کرد: این امر موجب شده است که در بسیاری از مواقع مردم از آب تانکر استفاده کنند که این آب نیز با توجه به گرم شدن در این فصل سال برای کودکان ما مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به پیگیریهای صورت گرفته برای تامین منابع آب جدید برای این شهر، عنوان کرد: ما انتظار داریم مسئولان در برخورد با عاملان قطع آب شهر چگنی مماشات به خرج ندهند.

این فرهنگی قطع برق شهر را از دیگر مشکلات مرکز چگنی دانست و گفت: رفع این مشکل نیز یکی از دغدغه های مردم این شهرستان است که از استاندار انتظار پیگیری داریم.

عدم کیفیت نان در چگنی/ مردم نان خود را از خرم آباد تهیه می کنند!

یک شهروند دیگر نیز از عدم کیفیت نان در شهرستان چگنی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر مرکز چگنی تنها دارای چهار باب نانوایی است که عدم نظارت بر همین تعداد نانوایی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: عدم نظارت بر پخت نان موجب شده است که بخش زیادش از نان دور انداخته می شود در حالیکه با هدفمندی یارانه ها انتظار می رفت کیفیت در این زمینه افزایش یابد.

این شهروند با اشاره به نامه نگاری های متوالی به فرمانداری از عدم پیگیری مشکلات در این بخش از سوی مسئولان گلایه کرد.

شهروند دیگری با تایید صحبت های همشهری خود گفت: ما در برخی مواقع به دلیل کیفیت پایین نان مجبور می شویم برای تهیه نان مورد نیاز خانواده به مرکز استان مراجعه کنیم که انتظار می رود رفع این مشکل مورد توجه ویژه قرار گیرد.

کندی عملیات گازرسانی به شهر چگنی

مشکل گازرسانی به خانه های مردم شهرستان چگنی از دیگر مشکلاتی بود که توسط مردم مطرح شد. مردم مرکز شهرستان چگنی از استاندار خواستند که با توجه به کندی روند گازرسانی برای تسریع در عملیات اجرایی این مشکل را پیگیری کند.

انتقاد مردم از عدم اطلاع رسانی از حضور استاندار در چگنی

یک شهروند دیگر نیز از عدم اطلاع رسانی حضور استاندار در شهرستان چگنی گلایه کرد و گفت: متاسفانه در چنین شرایطی که استاندار برای بررسی مسائل مردم به شهرستان می آیند اطلاع رسانی صورت نمی گیرد تا مردم در چنین نشست هایی مسائل خود را مطرح کنند.

وی با انتقاد از اینکه عمده افراد حاضر شده در مسجد از مسئولان شهرستان چگنی هستند، گفت: در صورت اطلاع رسانی قوی بسیاری از مردم برای طرح مسائل خود حضور پیدا می کردند.

وعده بیمارستان چگنی سه ساله شد!

یک شهروند دیگر از وضعیت تنها درمانگاه شهرستان چگنی انتقاد کرد و گفت: تنها درمانگاه شهرستان چگنی با قدمتی بالای 50 سال تنها یک پزشک دارد.

وی ادامه داد: سه سال است که به مردم وعده احداث بیمارستان جدید را داده اند ولی هنوز خبری از این بیمارستان نیست.

یکی دیگر از اهالی شهرستان چگنی از عدم تحویل محصولات کشاوزی انتقاد کرد و ادامه داد: این امر موجب شده است که دلالان با قیمتی پایین تر محصولات را از کشاورزان خریداری کنند.

شهروند دیگری از وضعیت پمپ بنزین شهرستان چگنی گلایه کرد و گفت: این پمپ بنزین با وجود اینکه آماده بهره برداری شده است ولی همچنان به مردم خدماتی ارائه نمی دهد.

پس از پایان صحبت های شهروندان استاندار لرستان در سخنانی به برخی از موارد مطرح شده از سوی مردم اشاره کرد و قول پیگیری در این زمینه را داد.

برای شنیدن مشکلات آمده ایم/ قرار نیست بی خبر بیاییم و برویم!

حبیب الله دهمرده در مورد عدم اطلاع رسانی پیرامون حضور خود گفت: من همیشه تاکید دارم که هر جاییکه برای دیدار با مردم می رویم آنقدر اطلاع رسانی کنید که همه باخبر شوند چرا که قرار نیست دزدکی بیاییم و برویم.

وی با تاکید بر اینکه هرچه تعداد مردمی که برای طرح مشکلاتشان حضور پیدا می کند بیشتر باشد خوشحال می شوم، بیان داشت: حضور مردم در جلسات و طرح مباحث منجر به انتقال مطالب به آحاد مختلف جامعه خواهد شد.

استاندار لرستان ادامه داد: با این تفاسیر قبول دارم که در این سفر در اطلاع رسانی صورت گرفته کاستی هایی وجود داشته است.

رفع مشکل آب مرکز چگنی در یکماه آینده

دهمرده همچنین پیرامون حل مشکل آب مردم مرکز چگنی نیز گفت: آب مرکز شهرستان چگنی پیش از این توسط یک چشمه تامین می شد که دارای نوسانات زیادی بود.

وی افزود: در این راستا برای حل مشکل آب شرب یک چاه آهکی در خارج از شهر حفر شده است که برآورد می شود از این چاه نزدیک به 40 لیتر در ثانیه آب برداشت شود و مشکل آب شرب شهر تا دست کم 15 سال آینده مرتفع شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: پیش بینی می شود که این چاه حداکثر تا یکماه آینده وارد مدار بهره برداری و مشکلات موجود در این بخش مرتفع شود.

با متخلفان در زمینه کیفیت نان برخورد صورت گیرد

دهمرده همچنین از احداث یک جایگاه سوخت بنزین و "سی ان جی" در چگنی خبر داد و بیان داشت: با توجه به اینکه بخش دولتی در این زمینه فعال است به نظر می رسد به زودی این جایگاه سوخت نیز آماده بهره برداری شود.

وی پیرامون کیفیت نان در شهرستان چگنی نیز گفت: باید با متخلفان در این زمینه از سوی دستگاههای متولی امر برخورد صورت گیرد چرا که کیفیت پایین نان در شرایط کنونی پذیرفتنی نیست.

استاندار لرستان خواستار نظارت بیشتر فرمانداری و تعزیرات حکومتی در زمینه ارتقا کیفیت نان شد و بیان داشت: برای تسریح در اجرای عملیات شبکه گاز شهر چگنی نیز پیگیریهای لازم صورت خواهد گرفت.

دهمرده با یادآوری اینکه شهرستان چگنی یک شهرستان تازه تاسیس است، عنوان کرد: هنوز بخشی از ادارات در اینجا مستقر نشده اند که با این اوصاف رفع مشکلات به مرور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

بنابر این گزارش پس از پایان نشست برخی از شهروندان بازهم با دوره کردن استاندار به طرح دیگر مباحث خود پرداختند. تعدادی از شهروندان خواستار پیگیری ویژه برای رفع مشکل نان شدند که استاندار در گفتگوی خود با مردم از برخورد شدید با متخلفان در صورت عدم اصلاح کیفیت نان خبر و هشدار داد نانوایی که وضعیت را اصلاح نکنند تعطیل خواهند شد.