به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا نقره می تواند در محاسبات نرخ دیه به جای شتر مورد استفاده قرار گیرد؟ گفت: راهکارهای مختلفی را برای ساماندهی به وضعیت نرخ دیه در نظر گرفته ایم تا با بررسی های کارشناسی بیشتری اگر نرخ دیه قبلی مورد ایراد است یک دیه مشخص جایگزین شود.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه به زودی راهکارهای جدید تقدیم دولت خواهد شد، افزود: بیمه مرکزی جلسات مکرری با مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیونهای مجلس، وزارت دادگستری، اقتصاد و غیره برای رسیدن به یک راه حل جامع و تفاهم 3 جانبه میان قوا برگزار کرده است.

وی تعیین نرخ دیه را حق مسلم قوه قضائیه دانست و افزود: مجلسی‌ها به دلیل اینکه ممکن است هزینه بالای دیه مردم را با مشکلاتی مواجه کنند، مواردی را مطرح کردند، از طرف دیگر دولت نیز به دنبال راهکارهایی است که بتواند ضمن حفظ رعایت شئونات اسلامی و ارزش انسانها، مسیر بیمه را در یک مسیر تکاملی قرار دهد.

موارد 6 گانه

فرشباف ماهریان با اشاره به موارد 6گانه، شتر، گاو، گوسفند، نقره، طلا و حوله یمانی که در گذشته مبنای محاسبه نرخ دیه بود و 3 مورد آخر آن از محاسبات از سال 83 به بعد خارج شده است، اظهارداشت: براین اساس، نقره نیز از مبنای محاسبات خارج شده است، مگر اینکه شرایطی برای ایجاد بازار عرضه و تقاضادر نقره در کشور ایجاد شود تا امکان جایگزینی آن فراهم گردد.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور از رایزنی های سندیکای بیمه گران ایران با بانک مرکزی برای انجام جایگزینی نقره به جای شتر در محاسبات نرخ دیه خبرداد و تاکید کرد: از زمان یکه در مورد نرخ جدید دیه به یک جمع بندی برسیم، آن را اجرایی خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: ارزش انسان بیش از 90 میلیون تومان است اما تاکنون سیستم برآورد قیمت براساس قیمت حداقل شتر در سیستم دادگستری و جهادکشاورزی محاسبه و به قوه قضائیه اعلام می شد که رقم آن کمتر است، بنابراین دستور بررسی مجدد را قوه قضائیه صادر کرده است

وی در بخش دیگری از سخنان خود فرهنگ سازی برای صنعت بیمه را یکی از وظایف اصلی بیمه مرکزی برشمرد و افزود: برای این منظور ابزارهای مختلفی را پیش بینی کرده و اجرا می کنیم که از جمله آن آگاه سازی مردم نسبت به مباحث بیمه ای و کارکردهای آن است.

فرشباف ماهریان از تدارک یک صندوق در زمینه فرهگ سازی بیمه با همکاری سندیکای بیمه گران ایران خبرداد و افزود: 50 درصد هزینه های صندوق توسط بیمه مرکزی ایران تامین می شود که براساس آن تنوع محصولات بیمه ای برای جامعه طرح خواهد شد.

وی یکی دیگر از برنامه ها را ارتقاء فعالیتهای خدماتی شرکتهای بیمه که در دستور کار قرار دارد و بخشی از آن اجرا شده است، عنوان کرد.

شرکتهای مشترک بیمه

رئیس کل بیمه مرکزی ایران در مورد تعاملات شرکتهای بیمه کشورمان با بیمه های بین المللی گفت: با اکثر کشورهای منطقه توافقنامه همکاری، آموزشی و مبادله تجربیات را در دستور کار داریم و از شرکتهای بیمه نمایندگانی به کشورهای اطراف از جمله تاجیکستان، ارمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان، آذربایجان و غیره نیروهایی را اعظام کرده ایم.

وی از انعقاد تفاهم نامه همکاری با کشورهایی مثل هندوستان و مالزی خبرداد و عنوان کرد: همکاری های منطقه ای و بین المللی صنعت بیمه باید بیشتر شود، براین اساس شرکتها بیمه ایرانی در برخی از نقاط مجوز نمایندگی دریافت کرده اند یا به دنبال ایجاد تفاهم با برخی از کشورها بای ایجاد شرکتهای مشترک در آنها هستند، اما در ایران تاکنون با تقاضایی برای ایجاد شرکتهای مشترک نداشته ایم.

فرشباف با اشاره به تحریمهایی که بر علیه صنعت بیمه کشور صورت می گیرد، گفت: با این وجود هیچ پوششی در کشور در سال گذشته بر زمین نماند در این زمینه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: شرکتی جبران خسارتها و تاوان کشتی ها در منطقه آزاد در حال تشکیل است تا در بخشهایی که شرکتهای بیمه توان پوشش لازم را ندارند، وارد شود و بیمه نامه های مازاد اتکایی صادر شد.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه خاطرنشان کرد: شرکتهای بیمه مانند بانکها نیستند و هیچگونه مطالبات معوقی ندارند، برخی از شرکتهای بیمه به بیمه مرکزی بدهی هایی دارند که آن هم ناچیز است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران راه اندازی ارزیابان خسارت را یکی از راهکارهای مناسب در پرداخت خسارتهای بیمه ای عنوان کرد و افزود: ارزیابان خسارت مستقل بیمه تا پایان سال راه اندازی خواهند شد.