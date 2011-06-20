فرماندار سابق ساری در توسعه این شهر همکاری نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نقیبی در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری افزود: البته بسیاری از کارکردها و اقدامات توسعه ای در مرکز استان با مشارکت فرماندار سابق صورت گرفته است.



وی اظهار داشت: ساری برای رسیدن به توسعه نیازمند مشارکت همه جانبه مسئولان استانی دارد.



رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به اینکه فعالیتهای سازمانهای عمران و فضای سبز طی ماههای اخیر در شهر چشمگیر بوده است، تصریح کرد: شهرداری ساری نسبت به اعطای بودجه ویژه به این دو سازمان فعال شهرداری ساری اقدام کند.



نقیبی با بیان اینکه وضعیت مالی و معیشتی کارگران شهرداری ساری پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها سخت تر شده است، از شهردار خواست تا نسبت به افزایش حقوق و پرداخت به موقع حق الزحمه کارگران زحمتکش حوزه شهری گام بردارد.



وی در عین حال خواستار اتخاذ برنامه ریزی صحیح و مدون از سوی شهردار مرکز استان برای اجرای طرحهای عمرانی و زیربنایی در سطح شهر شد.



شهردار ساری از شهروندان عذرخواهی کند



جمال باقری، دیگر عضو شورای اسلامی شهر ساری نیز با انتقاد از اظهارنظر برخی مسئولان استانی به واسطه پوشش اخبار اظهارات و انتقادات مسئولان شهری در رسانه ها بابت مجسمه های جمع آوری شده میدان امام(ره) ساری گفت: شهرداری ساری نبایست نسبت به جمع آوری اسب های مرکز شهر بدون مجوز شهرداری اقدام کند.



وی با بیان اینکه شهرداری ساری باید به واسطه این اقدام زشت از شهروندان ساروی عذرخواهی کند، اظهار داشت: اقدام شهرداری ساری بدون دریافت مجوز از شورای شهر کاری ناصواب بوده که نیاز به پیگیری دارد.



نادعلی رمضانپور، سخنگوی شورای اسلامی شهر ساری نیز با اظهار تاسف از فوت یکی از شهروندان ساروی بر اثر نشست خاک در خیابان فرهنگ ساری اظهار داشت: شهرداری ساری باید نسبت به ارتقاء و افزایش امکانات آتش نشانی جدیت داشته باشد.



وی با بیان اینکه شهرداری ساری باید نسبت به آموزشهای حرفه ای به پرسنل آتش نشانی بیشتر اقدام کند، گفت: با کمال تاسف باید گفت که نیروهای آتش نشانی در موقع بحران از آمادگی کافی برخوردار نیستند.



شهر ساری مرکز مازندران بیش از 350 هزار نفر جمعیت دارد.