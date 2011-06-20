11 واحد صنعتی معدنی در مازندران افتتاح می شود

مرتضی هاشم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته صنعت و معدن، 11 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 46 میلیارد تومان و اشتغالزایی 276 نفر در سطح استان با حضور مسئولان به بهره برداری و افتتاح خواهد رسید.



وی افزود: این واحد ها در شهرهای محمود آباد، آمل، بابل و ساری استقرار داشته و در زمینه تولید کاغذ تست لاینر، پوشاک، دولا تابی و دولا کنی نخ، بتن آماده، انواع تابلو برق فشار ضعیف و قوی فعالیت می کنند.



رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران اظهار داشت: در ایام بزرگداشت هفته صنعت و معدن از پیشکسوتان عرصه صنعت و معدن و واحدهای نمونه صنعتی و معدنی تجلیل به عمل می آید.



وی افزود: نمایشگاهی از توانمندیهای صنعتی و معدنی استان در محل نمایشگاههای بین المللی برگزار می شود.



هاشم پور با بیان اینکه در مازندران تعداد سه هزار و 192 واحد صنعتی با سرمایه گذاری سه هزار و 68 میلیارد تومان است افزود: بیش از 76 هزار نفر در این واحدها مشغول بکار هستند.



رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران اعلام کرد: مازندران رتبه هشتم تعداد واحد صنعتی، رتبه 14 سرمایه گذاری و رتبه یازدهم اشتغال بخش صنعت و معدن کشور را به خود اختصاص داده است.



رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران افزود: 60 طرح در دست اقدام با پیشرفت فیزیکی بالای 81 درصد در استان موجود است که با تزریق سرمایه گذاری 175 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده و برای تعداد دو هزار و 850 نفر از جوانان منطقه شغل ایجاد می کند.