به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه تکنولوژی ورشو که در رشته "استگانوگرافی"، هنر پنهان کردن پیامها در فضایی وسیع و آشکار تخصص دارند، در جستجوی شیوه هایی بودند که جاسوسها و تروریستها می توانند با استفاده از آنها به صورت ناشناخته با یکدیگر ارتباط برقرار کنند تا به این شکل شیوه ای جدید را برای کنترل این افراد خطرناک ارائه کنند.

برای جلوگیری از مضنون شدن، بهترین شیوه باید استفاده از معمولی ترین و آشکار ترین مکان ممکن باشد، جایی مانند فضای سایبری و شاید حتی موتور جستجوی گوگل.

محققان برنامه پیشنهادات گوگل (Google Suggest) را مورد بررسی قرار دادند تا ببینند این برنامه توانایی پنهان کردن پیامی را دارد یا نه. پیشنهاد گوگل به واسطه ارائه لیستی 10 تایی کار می کند که با افزوده شدن یک حرف به هر یک از پیشنهادات، بر اساس محبوب ترین جستجوهایی که تا کنون با حروفی مشابه توسط دیگر کاربران گوگل انجام گرفته، تغییر پیدا کرده و لیستی جدید ارائه می شود.

برخی از گزینه هایی که در عبارتهای جستجو شده به چشم می خورند کاملا عجیب و نامربوط به نظر می رسند، برای مثال برای حرف R و Ro گزینه هایی مانند Runescape (گریختن)، Rotten Tomatoes (گوجه فرنگی های گندیده)، و Rock and Chips( صخره و مهره) و برای سه حرف Roc کلمه Rocket پیشنهاد می شود.

محققان برای انجام این بررسی ها، رایانه هدفی را با استفاده از ویروسی به نام StegSuggest آلوده کردند. این ویروس میان لیست ارائه شده توسط پیشنهاد گوگل و رایانه آلوده شده حایلی ایجاد کرده و به انتهای واژه های ارائه شده واژه هایی مختلف اضافه می کند. این واژه ها از میان چهار هزار واژه از پرکاربردترین واژه ها در انگلیسی انتخاب می شوند تا زیاد غیر عادی به نظر نیایند.

گیرنده می تواند جستجوهای مورد نظر خود را به صورت اتفاقی انجام داده و واژه های اضافه شده به انتهای پیشنهادات را یادداشت کند سپس این واژه ها را در کتاب رمز چهار هزار واژه ای که گیرنده و فرستنده در اختیار دارند، کنترل کند. این کتاب به هر واژه کد دو دوئی 10 رقمی می دهد. این ارقام در یک زنجیره به یکدیگر وصل شده و سپس ارقام با استفاده از برنامه ای ویژه در رایانه گیرنده به متن ترجمه می شوند و به این شکل پیام رمزگشایی خواهد شد.

بر اساس گزارش سی نت، با این همه "راس اندرسون" متخصص امنیت و رمزنگاری در دانشگاه کمبریج بر این باور است که ترافیک شبکه میان گیرنده و فرستنده به اندازه ای زیاد است که مقامات زمان کافی برای پی بردن به این نکته که رویدادی مشکوک در حال وقوع است را به دست خواهند آورد.