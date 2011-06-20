پیروزی مدعیان و خلق شگفتی فلسطین/ ایران در بین میهمانان فاتح

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن در قاره آسیا روز یکشنبه با برگزاری 12 بازی در کشورهای مختلف پیگیری شد که طی آن تیم‌های استرالیا، کره جنوبی، امارات، ژاپن، عمان، ازبکستان، ایران، فلسطین، قطر و عربستان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند و دو بازی نیز با نتیجه تساوی به اتمام رسید.

- نتیجه دیدارهای روز گذشته مسابقات فوتبال انتخابی المپیک در قاره آسیا به شرح زیر است:

* استرالیا 3 - یمن صفر

گل‌ها: جیسون هافمن (15 و 3+90) و یان میشل نیکولس (67)

* کره‌جنوبی 3 - اردن یک

گل‌ها: کیم تائه هوان (56)، یون بیتگرام (77 - پنالتی) و کیم دونگ سوب (86) برای کره جنوبی و محمود سلیم (1+45) برای اردن

* کره‌شمالی صفر - امارات یک

گل: جمعه محمد احمد علی (56)

* ژاپن 3 - کویت یک

گل‌ها: هیروشی کیوتاکه (17)، میزوکی هامادا (24) و یویا اوساکه (61) برای ژاپن و جابر المطیری (67) برای کویت

* چین صفر - عمان یک

گل: حسین علی (4)

* ازبکستان یک - هنگ‌کنگ صفر

گل: فضیل موسی‌اف (58)

* لبنان صفر - مالزی صفر

* عراق صفر - ایران یک

گل: محسن مسلمان (30)

* بحرین صفر - فلسطین یک

گل: سالم خالد (72)

* سوریه 2 - ترکمنستان 2

گل‌ها: عمر عابد (29) و عمر السوما (53) برای سوریه و الکساندر بولیان (50) و وحید اورازسعیدف (79) برای ترکمنستان

* قطر 3 - هند یک

گل‌ها: احمد صالح الخلفان (15)، حسن خالد الهیدوس (54) و محمد صلاح النیل (69) برای قطر و لالپخلوا جی جی (7) برای هند

* عربستان 2 - ویتنام صفر

گل‌ها: محمد سلمان (43) و وان انگوین (1+90 - گل به خودی)

دیدارهای برگشت این مرحله روز پنجشنبه هفته جاری دوم تیرماه برگزار می شود.