تخصیص آب به اراضی کشاورزی بهبهان کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد باذلی محبوب شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اشتغال این شهرستان با بیان اینکه تشکیل کارگروه تخصصی اشتغال برای بررسی راهکارها و مرتفع سازی مشکلات اشتغال یکی از برنامه های گروه اشتغال در این شهرستان است، اظهار داشت: نظر و رویکرد گروه اشتغال شهرستان با توجه به پتانسیلها و استعدادهای بالقوه آب و خاک بهبهان وجود دامداری و دامپروری های سنتی و صنعتی و تبدیل این شهرستان به قطب دامپروری در خوزستان به دو موضوع کشاورزی و دامپروری است.

وی با اشاره به بحث کشاورزی در این شهرستان عنوان کرد: اصلی ترین موضوع در بحث کشاورزی تخصیص آب است زیرا در سرچشمه و دهانه یکی از سدها قرار گرفته ایم ولی تخصیص آب به اندازه کافی نیست.



فرماندار بهبهان تصریح کرد: اشتغالزایی در کشاورزی با توجه به وجود زیر ساختها از جمله سد و طرح های آبیاری و زهکشی در بهبهان و نیاز به کار مدیریتی باید با رویکردی مدیریتی بوده تا بتوانیم از این زیرساختها بیشترین بهره را برده، راندمان و کیفیت تولیدات کشاورزی را افزایش دهیم و مشکل اشتغال در کشاورزی را مرتفع سازیم.



باذلی با تاکید بر تقویت سیستم آموزش اشتغال و بالا بردن سطح مهارتهای نیروی کار در شهرستان بهبهان گفت: باتوجه به اینکه در حال حاضر نیروی کار ساده قابل جذب در مشاغل مختلف نیست، فنی و حرفه ای باید با همکاری اداره کار، آموزشهای ضروری و مورد نیاز را به افراد جویای کار ارائه داده و نیروهای فنی با مهارت بالا را تربیت کند.



فرماندار بهبهان همچنین به مشکل اشتغال در بخش محروم تشان این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود سابقه درخشان این منطقه در کشاورزی و وجود اراضی حاصلخیز و باغاتی که در گذشته در این منطقه وجود داشته ولی متاسفانه امروز به دلیل کمبود آب و جمع آوری چاه های موجود برای کنترل منابع آب زیرزمینی رو به خشکی نهاده اند باید مشکل کمبود آب کشاورزی تشان که یکی از محورهای اشتغال در این منطقه بوده پیگیری و حل شود.



باذلی محبوب در ادامه به کم رونق شدن بازار بهبهان نیز اشاره کرده و گفت: بازار بهبهان در سالیان گذشته محلی برای کسب و کار و تجارت افراد مختلف حتی از شهرهای همجوار این شهرستان بود که در حال حاضر کم رونق شده که باید با ریشه یابی مشکلات، این فضا را دوباره احیا کرده و علاوه بر رساندن آن به رونق گذشته باعث اشتغالزایی خدماتی به وسیله آن شویم.



وی در پایان با تاکید براینکه دستگاه ها با استفاده از آمار دقیق موجود در شهرستان پیشنهادات خود را برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در شهرستان ارائه دهند، اظهار امیدواری کرد که با همکاری و تلاش همه اعضای شورای اشتغال بهبهان، محرومیت ها و مشکلات مربوط به بحث اشتغال جوانان این شهرستان برطرف شود.