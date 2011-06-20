سردار بهمن امیری مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارآگاهان آگاهی نیروی انتظامی در اجرای طرحهای عملیاتی سالیانه خود، طرح عملیاتی کشف وسایل نقلیه مسروقه را در سطح استان به مرحله اجرا در آوردند.

وی اظهارداشت: کارآگاهان در اجرای این طرح که 48 ساعت بطول انجامید پس از بررسی پرونده های در دست اقدام و شناسایی سارقان، در عملیاتی ضربتی هشت متهم به سرقت وسایل نقلیه را دستگیر و از این افراد 9 دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی سرقتی کشف و ضبط کردند.

فرمانده پلیس گیلان گفت: وقوع سرقت مربوط ایام و ماه های قبل بوده و تمامی متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی همچنین ازطرح تشدید برخورد با بسترسازان ناهنجاری و ناامنی در استان خبرداد و افزود: با توجه به گرم شدن هوا نگرانی مردم و خانواده های شهدا از ناهنجاری توسط عده ای خاص درجامعه بیشتر می شود و پلیس با این عده که زمینه ناهنجاری و ناامنی را فراهم می کنند، برخورد خواهد کرد.

امیری مقدم اظهارداشت: تعدادی ازافراد متاسفانه با عدم رعایت پوشش مناسب یا رفتارهای ناهنجار زمینه ناامنی در خود و دیگران به وجود می آورند.

وی در ادامه به بدحجابی و بدپوششی برخی دختران و زنان در جامعه اشاره کرد و افزود: بسیاری ازاعلام شکایت و پرونده های مزاحمتی مربوط به این قبیل از افراد بوده و اگراین افراد رفتار و ظواهر خود را طبق عرف و شرع تنظیم کنند، بسیاری از ناهنجاری ها درجامعه رخت برخواهد بست.

فرمانده پلیس گیلان در ادامه با بیان اینکه پلیس وظیفه دارد با برهم زنندگان اجتماعی برخورد کند، ازخانواده های گیلانی خواست با کنترل فرزندان جوان خود زمینه ناامنی درعزیزان خود و دیگران را کاهش دهند.