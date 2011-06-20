برنامه های جشن سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور اعلام شد

محمود عباس نژاد در گفتگو با مهر، اظهار داشت: امسال با برنامه ریزی منسجم و تشکیل ستادی متشکل از سازمان های دولتی و غیر دولتی و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه های این روز در کمیته های تخصصی اجرای مراسمات پشتیبانی که با نظر شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل شد.

وی افزود: در راستای گسترش فرهنگ ولایی در بین مردم پس از چهار سال متوالی برگزاری برنامه جشن سالروز ورود امام رضا (ع) به نیشابور امسال نیز به اهتمام دستگاه های اجرایی و نهادهای مردمی پنچمین سال آن در دو شهر نیشابور و قدمگاه رضوی به برگزاری ویژه مراسم فرهنگی مذهبی و جشن و سرور اختصاص یافته است.

وی گفت: امسال که دهم تیر مصادف با مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) است، همزمان با این ایام دعای ندبه صبح روز جمعه دهم تیرماه در محل بقعه قدمگاه رضوی برگزار شده که به صورت مستقیم از شبکه اول سیما پخش خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی نیشابور بیان کرد: به مناسبت دهم تیر نماز جمعه در محل امامزاده محمد محروق(ع) برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: بعد از ظهر روز دهم تیر حرکت نمادین کاروان حضرت امام رضا(ع) از محل مسجد صاحب الزمان به سمت مسجد جامع نیشابور برگزار شده و در این روز آرامگاه بی بی پسنده، امامزاده محمد محروق(ع) و بقعه قدمگاه رضوی گلباران می شود.

عباس نژاد تصریح کرد: در حاشیه برگزاری این مراسم برپایی نمایشگاه کتاب و ارائه محصولات فرهنگی، برپایی ایستگاه‌های صلواتی در سطح شهرهای نیشابور و قدمگاه، برگزاری مجموعه مسابقات فرهنگی ویژه دانش آموزان نیز از جمله برنامه هاست.

وی افزود: در این راستا مجامع امور صنفی مسیر حرکت کاروان امام رضا(ع) را با پارچه‌های رنگین سبز آذین‌بندی کرده و توسط اداره‌ها و نهادها، خیابان‌ها چراغانی شده و احادیث آن حضرت در شهرهای نیشابور و قدمگاه نصب می‌شود.