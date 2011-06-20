فرسودگی زندانهای لرستان/ 50 درصد زندانیان مرتبط با مواد مخدرند

جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با انتقاد از کمبود فضای زندانهای استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: متاسفانه اغلب زندانهای لرستان در سالهای قبل از انقلاب ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه زندانهای لرستان به غیر از زندان مرکزی خرم آباد مربوط به سالهای قبل از انقلاب است، عنوان کرد: با توجه به افزایش عناوین مجرمانه و افزایش زندانیان طویل المدت فضای زندانهای استان در حال حاضر مطلوب نیست.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت زندانی در زندانهای لرستان مربوط به جرائم مواد مخدر است، ادامه داد: این جرائم نیز دارای مدت زمان حبس بیش از 10 سال است.

بدری با اشاره به اینکه بعضی از زندانهای موجود در کشور بیش از پنج برابر ظرفیت خود دارای زندانی هستند یادآور شد: جمعیت فراوان زندانی در زندانهای کشور منجر به ایجاد انواع بیماری، آلودگی و بدآموزی در زندانها می شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در حال حاضر فضای موجود زندانهای لرستان به هیچ عنوان فضای مطلوبی نیست بیان داشت: سازمان زندانهای کشور و استان باید هرچه زودتر در این زمینه چاره اندیشی لازم را داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان اطاله دادرسی در دادگاههای استان لرستان بیان داشت: در حال حاضر در شعب استان لرستان بیش از 95 درصد ورودی پرونده ها با آمار پرونده های مختومه یکسان است.

بدری با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیچگونه اطاله دادرسی ناشی از عملکرد دستگاه قضایی در استان لرستان نداریم، ادامه داد: اگر در رسیدگی به پرونده های ورودی به دادگاههای لرستان مدت زمان بیشتری صرف می شود به دلیل عوامل خارجی مانند درست اقامه نکردن دعوا از سوی مردم است.