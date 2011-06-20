بادامچیان با مهر مطرح کرد: حوادث 30 خرداد 60 و فتنه 88 مشابهت زیادی داشتند

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شکل گیری سازمان منافقین گفت: سازمان منافقین در شرایطی شکل گرفت که سران ابتدایی این گروه دارای افکار التقاطی بودند اما من معتقدم نفوذی نبودند.

وی افزود: استکبار توانست در مجموعه منافقین نفوذ کرده و مسعود رجوی را بر سر کار بیاورد.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی به سوابق خانوادگی رجوی اشاره کرد و افزود: برادر مسعود رجوی مامور شاه در سازمان ملل بود و ارتباط تنگاتنگی با ساواک برقرار کرده بود، لذا هنگامیکه رژیم شاه برخی از اعضای این گروه را دستگیر کرد و به قتل رساند مسعود رجوی را نکشت و این موضوع دلیل محکمی برای همکاری میان رجوی و رژیم پهلوی بود.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 54 در زندان با این افراد روبرو شدم و از انحراف آنها آگاهی پیدا کردم افزود: در این زمان اطلاع پیدا کردم انحراف در اعضای این سازمان عمیق شده است و بنابراین با برنامه مدبرانه ای که با جمعی از دوستان شروع کردیم بنا گذاشتیم با این افراد درگیر نشویم تا به نفع رژیم شاه تمام نشود بلکه روشنگری و بصیرت دهی را در دستور کار قرار دادیم.



بادامچیان با بیان اینکه اولین انحراف منافقین با موضعگیری علیه روحانیت آغاز شد، تاکید کرد: اعضای این گروه خود را از روحانیت جدا کردند و حتی موسی حقانی به لاهوتی پیغام داد که راه ما از شما جدا است و خلق راه مجاهدین را می رود.

وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب این گروه به خدمت امام (ره) رسید و ادعای همراهی با ایشان را کرد اما امام با بصیرت به ماهیت این افراد پی بردند و با آنها همکاری نکردند.



قائم مقام حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: بعد از این دیدار و دست رد امام به منافقین آنها تصمیم گرفتند از طریق سلطه میلیشیا راه اندازی کنند تا بتوانند در یک جنگ شهری حکومت را ساقط کنند و به قدرت دست پیدا کنند.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین اقدام آنها در روز 30 خرداد 60 بود که از ابتدای صبح و همانند فتنه 88 کشتار و درگیری را آغاز نمودند اما نظام اسلامی با تدبیر با آنها برخوردی نکرد و سپس در بعد از ظهر این روز که منافقین نتوانستند حمایت مردم را جلب کنند، به سرعت پراکنده شدند و از فردای این روز ریزش شدیدی پیدا کردند و در ادامه این سیر تدریجی به ترور نیروهای اصیل انقلاب متوسل شدند و در هفتم تیرماه جمع زیادی از نیروهای انقلاب را به شهادت رساندند.



بادامچیان با بیان اینکه خط منافقین در روز 30 خرداد سال 60 خط سلطه گری و بدست گرفتن قدرت از راه سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: منافقین در راه رسیدن به هدف خود با امریکا و دیگر گروههای ضد انقلاب همکاری نزدیکی انجام داد.



وی در پایان تاکید کرد: راه انحرافی سرنوشتی جزشکست برای هیچ گروه و جریانی نداشته است و سرنوشت همه آنها تسلیم در مقابل خواسته های مردم بوده است.