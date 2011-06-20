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۳۰ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۴۷

بادامچیان با مهر مطرح کرد: حوادث 30 خرداد 60 و فتنه 88 مشابهت زیادی داشتند

بادامچیان با مهر مطرح کرد: حوادث 30 خرداد 60 و فتنه 88 مشابهت زیادی داشتند

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی گفت: منافقین در روز 30 خرداد 60 از ابتدای صبح و همانند فتنه 88 کشتار و درگیری را آغاز نمودند اما نظام اسلامی با تدبیر با آنها برخوردی نکرد و سپس در بعد از ظهر این روز که منافقین نتوانستند حمایت مردم را جلب کنند، به سرعت پراکنده شدند.

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شکل گیری سازمان منافقین گفت: سازمان منافقین در شرایطی شکل گرفت که سران ابتدایی این گروه دارای افکار التقاطی بودند اما من معتقدم نفوذی نبودند.

وی افزود: استکبار توانست در مجموعه منافقین  نفوذ کرده و مسعود رجوی را بر سر کار بیاورد.
 
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی به سوابق خانوادگی رجوی اشاره کرد و افزود: برادر مسعود رجوی مامور شاه در سازمان ملل بود و ارتباط تنگاتنگی با ساواک برقرار کرده بود، لذا هنگامیکه رژیم شاه برخی از اعضای این گروه را دستگیر کرد و به قتل رساند مسعود رجوی را نکشت و این موضوع دلیل محکمی برای همکاری میان رجوی و رژیم پهلوی بود.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال 54 در زندان با این افراد روبرو شدم و از انحراف آنها آگاهی پیدا کردم افزود: در این زمان اطلاع پیدا کردم انحراف در اعضای این سازمان عمیق شده است و بنابراین با برنامه مدبرانه ای که با جمعی از دوستان شروع کردیم بنا گذاشتیم با این افراد درگیر نشویم تا به نفع رژیم شاه تمام نشود بلکه روشنگری و بصیرت دهی را در دستور کار قرار دادیم.
 
بادامچیان با بیان اینکه اولین انحراف منافقین با موضعگیری علیه روحانیت آغاز شد، تاکید کرد: اعضای این گروه خود را از روحانیت جدا کردند و حتی موسی حقانی به لاهوتی پیغام داد که راه ما از شما جدا است و خلق راه مجاهدین را می رود.
وی تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب این گروه به خدمت امام (ره) رسید و ادعای همراهی با ایشان را کرد اما امام با بصیرت به ماهیت این افراد پی بردند و با آنها همکاری نکردند.
 
قائم مقام حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: بعد از این دیدار و دست رد امام به منافقین آنها تصمیم گرفتند از طریق سلطه میلیشیا راه اندازی کنند تا بتوانند در یک جنگ شهری حکومت را ساقط کنند و به قدرت دست پیدا کنند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولین اقدام آنها  در روز 30 خرداد 60 بود که از ابتدای صبح و همانند فتنه 88 کشتار و درگیری را آغاز نمودند اما نظام اسلامی با تدبیر با آنها برخوردی نکرد و سپس در بعد از ظهر این روز که منافقین نتوانستند حمایت مردم را جلب کنند، به سرعت پراکنده شدند و از فردای این روز ریزش شدیدی پیدا کردند و در ادامه این سیر تدریجی به ترور نیروهای اصیل انقلاب متوسل شدند و در هفتم تیرماه جمع زیادی از نیروهای انقلاب را به شهادت رساندند.
 
بادامچیان با بیان اینکه خط منافقین در روز 30 خرداد سال 60  خط سلطه گری و بدست گرفتن قدرت از راه سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: منافقین در راه رسیدن به هدف خود با امریکا و دیگر گروههای ضد انقلاب همکاری نزدیکی انجام داد.
 
وی در پایان تاکید کرد: راه انحرافی سرنوشتی جزشکست برای هیچ گروه و جریانی نداشته است و سرنوشت همه آنها تسلیم در مقابل خواسته های مردم بوده است.
کد مطلب 1339423

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